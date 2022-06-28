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رياضة

خسارة منتخب كرة القدم

علي بهلولي
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خسارة منتخب كرة القدم
الأرشيف

خسر المنتخب الوطني لِأقلّ من 18 سنة أمام نظيره المغربي مساء الثلاثاء، بِنتيجة هدفَين لِصفر.

واحتضن ملعب “عبد الكريم كروم” بِمدينة سيق أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، لِمسابقة كرة القدم في ألعاب البحر المتوسّط نسخة وهران 2022. تحت إدارة ثلاثي تحكيم من تونس.

وطرد الحكم المدافع الجزائري فؤاد حنفوق في الدقيقة الـ 60، وحينها كان زملاؤه مُتخلّفين في النتيجة بِهدف لِصفر.

وعن الفوج الأوّل ذاته، تُواجه فرنسا منتخب إسبانيا سهرة الثلاثاء.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب مُؤقّتا كالتالي:

1- فرنسا (ناقص مباراة)

2- الجزائر

3- المغرب

4- إسبانيا (ناقص مباراة)

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات مساء الخميس المقبل، يلعب تلاميذ الناخب الوطني مراد سلاطني مع نظرائهم من فرنسا. وتُواجه المغرب منتخب إسبانيا.

وبعد إسدال الستار، يتأهّل رائد ووصيف الفوج للدور نصف النهائي.

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