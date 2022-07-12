خسارة منتخب كرة اليد

المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد في تظاهرة الألعاب المتوسّطية 2022 بِوهران.

استهلّ المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد عصر الثلاثاء، مشواره في البطولة الإفريقية بِخسارة.

وانهزم “الخضر” بِنتيجة (22-28) أمام منتخب غينيا كوناكري، في بطولة انطلقت بِمصر، الإثنين، وتستمرّ حتى الـ 18 من جويلية الحالي.

وتشكّل جدول ترتيب الفوج الثاني كالتالي:

1- غينيا كوناكري 4ن

2- الجزائر 0ن (ناقص مباراة)

3- الغابون 0ن (ناقص مباراة)

ويلعب المنتخب الوطني الجزائري عصر هذا الأربعاء، ثاني وآخر مباراة له أمام الفريق الغابوني.

وإذا كان منتخب غينيا كوناكري قد تأهّل للدور ربع النهائي من عمر البطولة الإفريقية لِكرة اليد، بعد أن حصد فوزَين مُتتاليَين، فإن التأشيرة الثانية في هذه المجموعة تُلعب بين الجزائر والغابون.

وكان التلفزيون العمومي الجزائري في بيان له نشره، الإثنين، قد أعلن عن نقل مقابلات المنتخب الوطني على المباشر.

ويُمكن للجمهور الجزائري مشاهدة مقابلات النخبة الوطنية للكرة الصغيرة، عبر القناتَين الأولى والسادسة.

ويلعب المنتخب الوطني الجزائري في فوج يضمّ فريقَي غينيا كوناكري والغابون. وبعد ثلاث جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف للدور ربع النهائي.

ويستهلّ زملاء الحارس خليفة غضبان البطولة الإفريقية، بِمواجهة فريق غينيا كوناكري هذا الثلاثاء على الساعة الرابعة والنصف عصرا. وفي اليوم الموالي، يتبارون مع الغابون في التوقيت ذاته (التوقيت الجزائري).

وقبل ذلك صباح الإثنين، تغلّب منتخب غينيا كوناكري على منافسه الغابوني بِنتيجة (35-22).