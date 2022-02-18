خسارة وفاق سطيف

خسر فريق وفاق سطيف سهرة الجمعة، بِنتيجة هدف لِصفر أمام ضيفه نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا. تحت إدارة حكم الساحة السنيغالي ماغات ندياي.

واهتزّت شباك الحارس زكريا بوحلفاية حامي عرين “النسر الأسود”، بِهدف في الدقيقة الـ 71.

وكان زملاء متوسط الميدان أحمد كندوسي قد فازوا بـ (0-1) على المضيف نادي حورويا من غينيا كوناكري، في الجولة الأولى.

وعن الفوج الثاني ذاته، انتصر فريق أمازولو من جنوب إفريقيا بِهدف دون ردّ على الضيف نادي حورويا الغيني.

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- الرجاء البيضاوي 6ن

2- وفاق سطيف 3ن

3- أمازولو 3ن

4- حورويا 0ن

وفي الجولة الثالثة بِتاريخ الـ 25 أو الـ 26 من فيفري الحالي، يلعب رجال المدرب نبيل الكوكي خارج القواعد مع نادي أمازولو الجنوب إفريقي. ويتبارى الرجاء البيضاوي المغربي مع الزائر حورويا من غينيا كوناكري.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.