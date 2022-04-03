خسارة وفاق سطيف

خسر وفاق سطيف سهرة الأحد بِنتيجة هدف لِصفر، أمام مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا. تحت إدارة تحكيم مصري.

واهتزّت شباك حامي العرين سفيان خذايرية حارس مرمى وفاق سطيف بِهدف من الرجاء البيضاوي، في الدقيقة الـ 74.

وقبل ذلك في الدقيقة الـ 9، كان الحارس خذايرية قد أنقذ فريقه “النّسر الأسود” من هدف، لمّا تصدّى بِنجاح لِركلة جزاء.

وعن الفوج الثاني ذاته، وفي مباراة أُقيمت فعّالياتها مساء الجمعة الماضية، تعادل نادي حورويا من غينيا كوناكري مع الضيف فريق أمازولو الجنوب إفريقي بِنتيجة (1-1).

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية على النّحو التالي:

1- الرجاء البيضاوي 15ن

2- وفاق سطيف 9ن

3- أمازولو 7ن

4- حورويا 4ن

وهكذا تأهّل فريقا وفاق سطيف والرجاء البيضاوي لِربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، نظير إقصاء ناديَي أمازولو الجنوب إفريقي وحورويا الغيني.