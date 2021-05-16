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رياضة
مدرب الترجي التونسي معين الشعباني:

خسارتنا جاءت بسبب أخطاء دفاعية بدائية

الشروق الرياضي
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خسارتنا جاءت بسبب أخطاء دفاعية بدائية

“تعرضنا لهزيمة قاسية أمام شباب بلوزداد بنتيجة 0-2، وهو ما يصعب مأموريتنا على الورق تحسبا لمباراة العودة، لكن نتيجة لقاء الذهاب ليست حاسمة في سبيل التأهل للدور نصف النهائي وحظوظنا تبقى قائمة في تونس. صراحة، لم نتوقع نتيجة وسيناريو هذه المقابلة التي حضرنا لها بطريقة جدية عبر إراحة بعض اللاعبين قبل موعد الجزائر.

أظن أن سبب خسارتنا اليوم هو ارتكابنا أخطاء دفاعية بدائية، لم نتعود عليها، وتضييعنا عدة فرص تهديفية صريحة، كما أننا لم ندخل جيدا في مجريات اللقاء، وخسرنا الصراعات الثنائية التي كان فيها لاعبو شباب بلوزداد أكثر حضورا وشراسة. في مستوى ربع نهائي رابطة الأبطال كان ينقصنا التركيز اللازم والندية في اللعب. سنعمل على تحقيق رد فعل إيجابي خلال مباراة الإياب بملعبنا”.

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