خسرت أزيد من 200 ألف متابع بعد إساءتها للفلسطينيين.. شاهد ماذا قالت زين كرزون!

خسرت زين كرزون، نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية أزيد من 200 ألف متابع بعد ظهورها في فيديو مسيء للفلسطينيين.

وظهرت كرزون في المقطع المصور وهي تهاجم من أسمتهم بالمتباكين على القضية الفلسطينية، ولمحت إلى نفاقهم لأن الفلسطينيين حسبها يعانون منذ آلاف السنين، وهو ما دفع الكثير لإلغاء متابعتهم لها.

وتعرضت لهجوم شرس من قِبل رواد “السوشيال ميديا” الذي وجهوا لها انتقادات لاذعة واتهموها بالإساءة للقضية الفلسطينية والمتعاطفين معها، فيما جعلها البعض مسخرة.

وقال نشطاء بأنها تحاول النيل من المشاعر الجياشة تجاه فلسطين وما يتعرض له شعبها من انتهاكات في الأحداث الأخيرة التي تجري في غزة والقدس.

وقالت كرزون في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع سناب شات “إن البعض يترك ما يحدث في بلده وكل ما يعاني منه، ولا يفعل شيئا سوى أن يهاجم وينتقد الآخرين بحجة الدفاع عن القضية الفلسطينية”.

وأضافت: “لم أظهر اليوم لكي أبرر، ولا يمكن لأحد أن يتحدث عن حبي لفلسطين.. أنا أعمل ما باستطاعتي.. نحن لسنا مؤثرين في هذه القضية (الفلسطينية)، وهذه القضية ليست بحاجة لأناس مثلنا ليقولوا للعالم أحبوا فلسطين، ومن يحب فلسطين لا يحتاج لأحد أن يقول له أحب فلسطين”.

وردّت على الانتقادات التي طالتها بمقطع مصور آخر قالت فيه: “اللي انتقدوني ما بحبو فلسطين أكتر مني بس لساتني عند رأيي باللي حكيته مبارح وما بقصد التقليل من شأن القضية متل ما حاول الكتير يأولها”.

وقالت في ردها على الانتقادات، “بدي رد رد سريع على وحدة فبركتلي حوار على الواتساب للاسف هي البنت اخدت فيديو الي نازل من 4 اشهر وركبته فويس وعملت حوار واتساب بيني وبينها، انشالله كل شخص بفبرك شي على اسمي الله يحاسبك، أنا واثقة ان رب العالمين رح يحاسب كل شخص”.

وأضافت: “حب فلسطين بالقلب وقد ما في ناس بتحبك في ناس بتحب تصطاد بالمي العكرة ولو في عنا ثقافة وضمير، قبل ما نحكم لازم نشوف ونسمع الاشي اللي صار، في كتير ناس ما شافوا الستوري واخدوا منه مقطع أو مقطعين وعمله منه هالضجة، وفي كتير رسائل من اهل فلسطين عم يقولولي انو نحنا معك ومنعرفك ومنعرف حبك لفلسطين”.

وبكت ثم أردفت: “اتحملت السب والشتايم وكمية الظلم اللي انظلمتها للاسف من اشخاص معينين فبركولي كل اشي وبلشوا ينشروا وانا عرفتهم”.