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رياضة

خسر منتخبه الوطني فمات!

الشروق الرياضي
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خسر منتخبه الوطني فمات!
أنصار منتخب بلاد الغال في مونديال 2022 (صورة اتحاد الكرة الويلزي).

فارق مُشجّعٌ رياضيٌّ من بلاد الغال الحياةَ، بعد خسارة منتخبه الوطني أمام فريق إيران بِثنائية نظيفة.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة كأس العالم بِقطر، الجمعة.

وقال اتحاد بلاد الغال لِكرة القدم في بيان له نشره، السبت، إن مصالح الأمن عثرت على المُشجّع كيفن ديفيس (62 سنة) مغشيا عليه داخل غرفته، فنُقل على جناح السرعة إلى أقرب مستشفى من مقرّ إقامته في قطر، قبل أن يُفارق الحياة.

وخسر منتخب بلاد الغال بِهدفَين إيرانيَين في الأنفاس الأخيرة للمباراة (د 90+8 و90+11).

وتنتظر منتخب بلاد الغال مواجهة جوارية قوية أمام إنجلترا سهرة الثلاثاء المقبل، وحينها يتطلّب على زملاء الجناح غاريث بيل الفوز لا غير، إذا أرادوا بلوغ الدور ثمن النهائي.

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