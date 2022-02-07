خسر 31 مليار دولار في ويوم واحد.. مالك فيسبوك مهدد بالخروج من قائمة أثرياء العالم

يواجه مارك زوكربيرغ، خطر الخروج من قائمة أثرياء العالم بعد “الانهيار التاريخي” في أسهم شركة “ميتا” هذا الأسبوع، ومحو 31 مليار دولار من ثروته الشخصية.

ويحتل زوكربيرغ الآن المرتبة العاشرة في قائمة بلومبرغ للمليارديرات، بعد لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة “أوراكل”، وقبل رجل الأعمال الهندي في مجال الطاقة والتكنولوجيا، موكيش أمباني، ببضع مئات الملايين من الدولارات فقط، فيما يتصدر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، القائمة بفارق كبير.

وشهدت ميتا، المعروفة سابقا باسم فيسبوك، أسوأ يوم لها على الإطلاق في سوق الأسهم، الخميس الماضي، بعد الإبلاغ عن انخفاض نادر في الأرباح، و”ركود” في أعداد المستخدمين، وتقديم “تقييم غامض” لآفاق الشركة، حيث تستثمر بكثافة في مشاريع الواقع الافتراضي، وفقا لموقع “سي أن أن بيزنس”.

وتراجعت أسهم الشركة بأكثر من 26٪، مقلصة نحو 240 مليار دولار من قيمتها السوقية.

ويمتلك زوكربيرغ (37 عاما)، أكثر من 398 مليون سهم في ميتا، نحو 14.2٪ من الشركة، وفقا لبيانات حديثة.

وبعد الانهيار، بلغت ثروة زوكربيرغ الآن 89.4 مليار دولار، بزيادة بضع مئات من الملايين فقط عن أمباني، الذي يسيطر على “ريلاينس إندستريز”، وهو أغنى رجل في آسيا، وفقا لتصنيف بلومبرغ.

فيسبوك يفقد لأول مرة زعامة الشبكات.. والسبب تيك توك

ويوم 4 فيفري 2022، كشفت تقارير إخبارية أن تطبيق فيسبوك فقد، مؤخرا، زعامة شبكات التواصل الاجتماعي بسبب منافسه الشرس “تيك توك.

وقالت التقارير أن تطبيق فيسبوك شهد تراجعاً للمرة الأولى في تاريخه، منذ عام 2004، بمعدل نصف مليون مستخدم يوميا وذلك خلال الربع الأخير من العام 2021.

وأرجعت الشركة السبب الرئيسي وراء انخفاض معدل الاستخدام اليومي، إلى احتدام المنافسة داخل سوق خدمات وتطبيقات الشبكات الاجتماعية.

ووجهت أصابع الاتهام مباشرة لتطبيق تيك توك الذي نجح خلال 2021 في الوصول إلى مرحلة تاريخية، عندما تجاوز عدد مستخدميه حاجز المليار، إلى جانب حصده لقب التطبيق الأكثر تحميلاً.

وأشار مارك زوكربرغ، مدير “ميتا” التنفيذي، مباشرة إلى “تيك توك” من بين جميع منافسي تطبيقاته الاجتماعية، موضحاً أن تطبيق الفيديوهات القصيرة يحقق نجاحاً ونمواً بمعدل مطرد.

وعن الإجراءات المتخذة لمواكبة التطورات الحاصلة والمنافسة الشرسة داخل السوق التقني، أوضح زوكربرغ أن شركته “ميتا” لا يزال أمامها الكثير لتعمل على تطويره وتقديمه للجمهور، وهي المرة الثانية التي يعترف فيها بتفوق تيك توك.

وأوضحت الشركة كذلك أنها ستركز خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر على تطوير وتوسيع نطاق انتشار الفيديوهات القصيرة Reels، وهي ورقة لعبة “ميتا” في وجه تيك توك.

يُذكر أن عدد مستخدمي فيسبوك اليومي كان 1.930 مليار في الربع الثالث من العام الماضي، بينما انخفض إلى 1.929 مليار مستخدم في الربع الرابع من نفس العام.