خسوف جزئي للقمر (فيديو)

شهدت معظم دول العالم مساء السبت، خسوفا جزئيا للقمر استمر لمدة تزيد على 4 ساعات، وهو الأخير من نوعه خلال العام الجاري.

ونشر مركز الفلك الدولي في أبو ظبي مساء اليوم، بثا مباشرا لهذه الظاهرة الفلكية، من مرصد محلي في الإمارات.

ويحدث الخسوف عندما يصبح القمر والأرض والشمس على استقامة واحدة، بحيث يحجب ظل الأرض جزء من قرص القمر. الذي يكون في حالة البدر، إيذانا بحلول منتصف الشهر القمري.

ويشاهد هذا الخسوف من جميع الدول العربية، وكافة دول إفريقيا وآسيا وأوروبا، حسب ما أوضحه الفلكي السعودي ملهم هندي.