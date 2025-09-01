خسوف كلي للقمر بهذا التاريخ

يشهد العالم مساء الأحد 7 سبتمبر 2025 خسوفا كليا للقمر، يمكن مشاهدته بشكل كامل من معظم مناطق آسيا وأستراليا، بينما يُرى جزئيا من أفريقيا وأوروبا، وفق ما أعلنه مركز الفلك الدولي.

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة، مدير المركز، أن شرق العالم العربي سيشهد شروق القمر قبل بداية الخسوف، فيما سيشرق القمر من وسط المنطقة العربية وهو في مراحله الأولى، أما في الغرب العربي فسيظهر القمر وهو في المراحل الأخيرة من الخسوف.

ويتيح شروق القمر مخسوفا في عدة مدن عربية فرصة لالتقاط صور مميزة لهذه الظاهرة قرب معالم بارزة على سطح الأرض.

ووفق التوقيت العالمي، يدخل القمر منطقة شبه الظل عند الساعة 03:28 مساء، ويبدأ الخسوف الجزئي في 04:27، يليه بدء الخسوف الكلي في 05:31، بينما تصل الظاهرة ذروتها عند 06:12. وينتهي الخسوف الكلي في 06:53، ثم ينتهي الخسوف الجزئي عند 07:57، ليعود القمر إلى وضعه الطبيعي تماما بحلول 08:55 مساء. وسيكون الخسوف مشاهدا بالعين المجردة بين 04:15 و08:15 مساء بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للجزائر، يُنتظر أن يبدأ القمر بالدخول في منطقة شبه الظل عند الساعة 18:28 بالتوقيت المحلي، ثم يبدأ الخسوف الجزئي في 19:27، بينما يبدأ الخسوف الكلي عند 18:31، ليصل إلى ذروته في 19:12. وسينتهي الخسوف الكلي في 19:53، ثم ينتهي الخسوف الجزئي عند 20:57، على أن يخرج القمر نهائيا من منطقة شبه الظل بحلول 21:55 ليعود إلى وضعه الطبيعي.

ويحدث الخسوف دائما عندما يكون القمر بدرا، حيث تكون الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة، وتقع الأرض بينهما، فيدخل القمر في ظل الأرض. ورغم أن الخسوف الكلي يفترض أن يخفي القمر تماما، إلا أن أشعة الشمس تنكسر عبر الغلاف الجوي للأرض وتضيء سطح القمر بألوان متفاوتة بين الأصفر والبرتقالي والأحمر. ويعكس لون القمر حينها درجة نقاء الغلاف الجوي، إذ يؤدي التلوث إلى تقليل الأشعة المنكسرة وجعل لونه أكثر قتامة.

وأشار المركز إلى أن بداية الخسوف عادة ما تتسم بخفوت تدريجي في لمعان القمر من الجهة الشرقية، حتى يظهر ظل الأرض واضحا على سطحه مع اكتمال الدخول إلى منطقة الظل. كما استعرض المركز صورا توضح مواعيد الخسوف في بعض المدن العربية، إضافة إلى خارطة تبين نطاقات الرؤية حول العالم سواء الكاملة أو الجزئية.