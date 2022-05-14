خسوف كلّي في الجزائر أمسية 15 ماي

سيكون هواة الظواهر الفلكية على موعد مع خسوف كلّي للقمر أمسية الأحد 15 ماي، حسب ما أكده مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

ويحدث الخسوف كليّا أو جزئيا، عندما تحجب الأرض الضوء المنبعث من الشمس عن القمر، بسبب مروره في ظلّها.

وسيكون الخسوف مرئيًا في الجزائر بداية من منتصف ليلة الأحد إلى الإثنين. حيث يكون كاملاً في حدود الساعة 04:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وبسبب غروب القمر عند الساعة 05:45 صباحًا قبل انتهاء الظاهرة، فإن متابعتها لن تكون متاحة حتى نهايتها، حسب ما أوضحه المركز.

ولن تتكرّر ظاهرة الخسوف الكلّي في الجزائر حتى يوم 14 مارس 2025، ثم 7 سبتمبر 2025، حسب ذات المصدر.

ويمكن متابعة الظاهرة بالعين المجرّدة، من دون أي مخاطر، عكس ماهو الحال بالنسبة لكسوف الشمس.