خصصنا 1200 آلة لفتح المسالك بالمناطق الحدودية الغابية

وزير الفلاحة من الطارف:

أشرف كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة، خلال الزيارة التي قادتهما إلى ولاية سوق أهراس للوقوف على مخلفات الحرائق الأخيرة، التي مست ولاية سوق أهراس، على زيارة لعائلات الضحايا المتوفين في الحرائق الأخيرة لتقديم واجب العزاء لعائلات الضحايا الذين هلكوا حرقا، سواء في ولاية الطارف أو بولاية سوق أهراس.

أين كانت للوفد الممثل لرئيس الجمهورية والحكومة رفقة السلطات المحلية زيارة إلى هذه العائلات والوقوف على الخسائر المادية والبشرية بالمناطق التي شهدت حرائق على غرار الزعرورية وتاورة، أين كشف وزير الفلاحة بأن وزارته اتخذت جملة من الإجراءات منها تخصيص 1200 آلة خاصة بفتح المسالك بالمناطق الحدودية وخاصة التي تضررت من الحرائق الأخيرة، بالإضافة إلى حرصه على تنصيب اللجان الخاصة بإحصاء المتضررين والأضرار وهذا من أجل عملية التعويض في القريب العاجل.

من جهتها، وقفت وزيرة التضامن الوطني على العملية التضامنية ومدى تكفل سلطات ولاية سوق أهراس بالمتضررين، وقد أبدت ارتياحها وثمنت الجهود المبذولة على مستوى الولاية، من حيث التكفل الاجتماعي والنفسي بالضحايا وعائلاتهم الذين تضرروا في الحرائق الأخيرة، التي شهدتها المنطقة، وعلى هامش هذه الزيارة أكدت على ضرورة تكثيف عمليات التكفل النفسي بضحايا الحرائق.