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الجزائر

خصص لـ 7 قطاعات.. رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء الأحد

الشروق أونلاين
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خصص لـ 7 قطاعات.. رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء الأحد

يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، الأحد، سيخصص لدراسة مشاريع تخص 7 قطاعات وزارية.

بيان رئاسة الجمهورية:

يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الأحد 22 أوت 2021، اجتماع مجلس الوزراء، وسيدرس عددا من العروض تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية، العدالة، المالية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الصناعة الصيدلانية، الإعلام السمعي البصري وقطاع الثقافة.

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