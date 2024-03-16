خصم 50 بالمائة على هامش الربح للقروض الاستهلاكية

عرض ترويجي لبنك التنمية المحلية طيلة رمضان

أعلن بنك التنمية المحلية عن عرض ترويجي على مرابحة استهلاك “بخصم 50 بالمائة على هامش الربح”، لدعم زبائن البنك على تمويل احتياجاتهم الاستهلاكية طيلة شهر رمضان بشروط ميسرة وبأسعار تنافسية مما يقلل من تكلفة التمويل.

ويقترح البنك هذه الصيغة التمويلية التي تسمح لزبائنه باقتناء كل المنتجات الاستهلاكية بناء على عقد المرابحة، وذلك عن طريق شراء وإعادة بيع، وفقا لمعايير الشريعة الإسلامية، لمختلف المنتجات الاستهلاكية حسب طلب الزبون، على أن يكون التسديد بالتقسيط.

وأكد البنك، في بيان له السبت، انه “يمكن لزبائن البنك الراغبين في تمويل احتياجاتهم الاستهلاكية الاستفادة من هامش الربح بقيمة 4.25 بالمائة فقط بدلا من 8.50 بالمائة”. موضحا ان “دراسة الملفات الخاصة بالتمويلات الاستهلاكية تتم حاليا في أحسن الآجال، وأن عدد الزبائن الذين بإمكانهم الاستفادة من هذا العرض غير محدود”.

من جهة اخرى، ذكر البنك في بيانه انه حقق “أداء ماليا قويا” خلال السنوات الثلاث الماضية و”مؤشرات إيجابية تدل على صحة البنك وقدرته على التغلب على التحديات الاقتصادية”.

فبالنسبة للنتيجة الصافية للبنك فقد ارتفعت من 2.6 مليار دج إلى 5.9 مليار دج من سنة 2020 إلى 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 129 بالمائة، حسب البيان الذي اشار إلى ان صافي الربح يعد أحد أهم المؤشرات المالية، حيث يقدم لمحة عن مدى كفاءة البنك في إدارة موارده وتحقيق الأرباح.

اما بالنسبة للمقرر المالي “الأصول الإجمالية والخصوم الإجمالية” لسنة 2020 فقد قدر بـ1.2 مليار دج لينتقل إلى 1.5 مليار دج سنة 2022، حيث عرف ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة خلال الثلاث السنوات الأخيرة 2020 و2021 و2022. ويمثل هذا المؤشر مجموع الأصول التي يمتلكها البنك، ويقدم نظرة على مدى قدرة البنك على إدارة موارده ومواجهة مخاطر السوق، يفيد المصدر ذاته.

وبخصوص رقم الأعمال، فقد سجل هذا الأخير ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة ما بين 2020 و2022، حيث انتقل من 49 مليار دج إلى 64 مليار دج.