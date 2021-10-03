خضوع السيارات الجديدة للمراقبة التقنية.. صدور القرار الرسمي

أكدت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أن السيارات المرقمة سنة 2020 سيكون على أصحابها عرضها للمراقبة التقنية الدورية ابتداء من شهر يناير المقبل.

و أوضحت المؤسسة عبر موقعها الالكتروني أن “وزارة النقل تعلم أصحاب السيارات المرقمة سنة 2020 أنه يتعين عليهم عرضها للمراقبة التقنية الدورية للسيارات على مستوى وكالات المراقبة المعتمدة من طرف الوزارة والموزعة عبر كامل التراب الوطني”.

وأضافت أن ذلك سيكون اعتبارًا من 2 يناير 2022 وفقًا لتواريخ الترقيم المسجلة على البطاقات الرمادية (في الأعلى يسارا).

وعلى سبيل المثال، المركبات المرقمة في يناير 2020 يجب تقديمها في يناير 2022 وتلك المرقمة في فبراير 2020 في فبراير 2022.

وذكرت المؤسسة أن المخالفين للأحكام الحالية سيتعرضون لعقوبات تتمثل في غرامة من 20.000 إلى 50.000 دج والسجن لمدة شهرين إلى ستة أشهر وتعليق رخصة السياقة لمدة سنة.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات في موقعها عن إطلاق “عما قريب” بوابة الكترونية لتحديد مواعيد المراقبة، تحت تسمية “مراقبتي”.