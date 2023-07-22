خطأ إداري يحرم تلميذا من تصدر ذوي الهمم في البكالوريا

سمير عاون تحصل على 19.41 ويطالب بإنصافه

تنتظر عائلة التلميذ عاون محمد عبد الرحمان سمير بمدينة ندرومة بتلمسان من السلطات الوصية تدارك الأمر، بعد الخطأ الإداري الذي جعل صاحب المرتبة الأولى وطنيا لذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل 19,41 يحرم من تصدر قائمة الناجحين في شهادة الباكالوريا 2023 لفئة ذوي الهمم.

بعدما تم تصنيفه على أساس تلميذ متمدرس بثانوية عمر بن عبد العزيز، قبل أن يتم التفطن إلى ذلك من طرف رئيس مركز الامتحان، عندما لاحظ أن التلميذ يعتمد على كرسي متحرك قي تنقلاته، الأمر الذي جعل رئيس المركز حسب ما توفر لدينا من معلومات يقوم بتكييف حالته واتخاذ ما هو مناسب في مثل هذه الحالات، خاصة وأنه امتحن مثله مثل باقي التلاميذ المتمدرسين. ورغم ذلك تمكن من تحقيق أحسن معدل وطني لهذه الفئة، في حين أنه لم يصنف ضمنها.

يعتبر عاون محمد عبد الرحمان سمير، من مواليد الفاتح ماي من سنة 2005 تخصص شعبة رياضيات، من أنجب التلاميذ، فقد كان يحصل على معدلات ممتازة لم تنزل عن 19 في كل الامتحانات الفصلية، ونفس الشيء أثناء دراسته في الطور المتوسط قبل انتقاله إلى الثانوية.

التلميذ علون سمير، تحدى المرض والإعاقة، فلم يقفا عائقا أمام طموحاته العلمية، بل رفع التحدي عاليا من أجل تحقيق نتائج ممتازة، مما جعل منه تلميذا متميزا بشهادة كل من يعرفه في مدينة ندرومة حيث يقطن.

ويأمل الطالب عاون سمير في أن يصبح أحد الإطارات التي تفتخر بها الجزائر مستقبلا، ملتمسا من السلطات المعنية أن تمنحه المرتبة الأولى وطنيا لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد علمنا أن مديرية التربية بولاية تلمسان تكون قد نبهت الوزارة الوصية إلى وجود خطأ إداري في تصنيف التلميذ، وفي انتظار. تدارك الأمر يبقى التلميذ سمير نموذج التحدي والنجاح واحد التلاميذ المتميزين بأخلاقه وخصاله الحميدة وقدراته العلمية الكبيرة.