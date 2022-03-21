خطأ في تسليم جثة يُدخل عائلتين في دوامة بقسنطينة

ابناهما قضيا بصعقة كهربائية وحادث مرور

تم ما بعد صلاة مغرب، من نهار الأحد، إكرام جثتي الشابين “ب. ع”، 23 سنة، و”م. خ”، 22 سنة، بالدفن في مقبرتي قسنطينة المركزية ببلدية عاصمة الولاية، وبمقبرة عين السمارة على بعد 16 كلم عن مقر قسنطينة، بعد أيام من صراع عائلتيهما الإداري مع الوقت لأجل دفنهما.

الخطأ الذي عطّل عملية الدفن، تم ارتكابه في مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة التي استقبلت خلال 24 ساعة ما بين يومي الخميس والجمعة الأخيرين، جثتي شابين في نفس العمر تقريبا، وتم تسجيل في ورقة كل منهما: “وفاة في حادث”، وعندما توجهت عائلة المتوفي الأول، الذي قضى إثر حادث اصطدام بجدار إسمنتي، وهو على متن دراجته النارية، لأجل تسلم جثة ابنها المتوفى لأجل دفنه، وهذا يوم الجمعة الماضي، أخطأ عامل في مصلحة حفظ الجثث وسلمها جثة ضحية الصعقة الكهربائية التي تعرض لها الضحية م.خ، ومن دون أن تنتبه والدة وشقيق المتوفي، وخاصة عمه الذي تكفل بإخراجه من المستشفى باختلاف ملامح المتوفى المُسلّم لهم عن ابنهم، تم القيام بإجراءات الدفن السريع، الذي تم في المقبرة المركزية بقسنطينة في أجواء مهيبة، وعادت العائلة إلى بيتها حزينة على ابنها الذي قضى في حادث مرور في 17 من شهر مارس الحالي.

ولم تمر سوى 24 ساعة عن عملية الدفن، حتى اكتشفت عائلة “م. خ”، القاطنة ببلدية عن السمارة، أن الجثة التي سُلمت لها من أجل دفنها ليست لابنها، وتم التأكد من غياب وشم شبابي سطحي كان الراحل قد رسمه على قدمه اليمنى، كما أن جسده لا تظهر فيه بعض العمليات الجراحية التي أجراها في مرحلة طفولته، ولم تتمكن عائلة المتوفى “م. خ” من التعرف على ملامح وجه ابنها، لأن الجثة المسلمة لها كانت بها تشوهات على مستوى الوجه والرقبة، لأن صاحبها تعرض لحادث مرور مريع عبر دراجة نارية، ولم يكن حينها يرتدي خوذة فكانت الإصابة على مستوى الوجه والرأس عموما مُفقدة للملامح.

وهنا تسلم شقيق ضحية الصعقة الكهربائية عنوان عائلة ضحية حادث المرور في حي بوذراع صالح الشعبي، فتكفل بنفسه بالبحث عن العائلة، وتوجه إليهم وأفهمهم الخطأ الذي ارتكبه مستشفى قسنطينة ومصلحة حفظ الجثث، وبدأت المطالبة باستخراج جثة شاب الصعقة الكهربائية، من مقبرة قسنطينة لأجل دفنها بمقبرة عين السمارة، وهو الإجراء الذي أخذ وقتا بين طلب مستشفى ابن باديس الذي يقر بخطئه، والإذن من النائب العام لدى مجلس قسنطينة، قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها، حيث تسلمت عائلة ضحية الصعقة الكهربائية جثة إبنها ودفنتها أول أمس الأحد في حدود السابعة والنصف ليلا، بقبر بقي مفتوحا لمدة ثلاثة أيام في مقبرة عن السمارة، كما قامت عائلة ضحية الدراجة النارية بدفن ابنها في نفس القبر المتواجد في المقبرة المركزية بقسنطينة في نفس توقيت دفن ضحية الصعقة الكهربائية تقريبا، بحسب أفراد من عائلتي الشابين الذين زاروا مكتب “الشروق اليومي” بقسنطينة، ورووا الحادثة.

ووجه أفراد العائلتين اللوم لإدارة مصلحة حفظ الجثث، التي سبق لها وأن وقعت في أخطاء مشابهة، كان آخرها في الخامس عشر من شهر جويلية من سنة 2019، عندماعاش ذات المستشفى الجامعي وذات المصلحة، حالة احتجاج وفوضى من طرف عائلتين من أبناء فقدوا أمهما، بعد هفوة في تسليم جثة سيدة قاربت التسعين من العمر، توفيت بعد أن مكثت قرابة أسبوع في قسم أمراض القلب، وحدثت الهفوة في مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى، حيث قام المسؤولون عن المصلحة آنذاك بتسليم جثة العجوز وهي في التاسعة والثمانين من العمر، لعائلة أخرى فقدت أيضا الوالدة العجوز، وتم دفنها بالمقبرة المركزية بوسط قسنطينة، بعد إقامة العزاء ونقلها ضمن مراسيم الدفن التقليدية والشرعية. وبعد حضور أبناء العجوز الحقيقيون وجميعهم يقطنون في مدن بعيدة عن قسنطينة في عنابة والجزائر العاصمة، وطلبوا بتسلّم جثة أمهم، اكتشفوا أنها ليست هي، وإنما هي لعجوز أخرى في السبعينيات من العمر.

واتضح بعد تحقيقات إدارية في مصلحة حفظ الجثث أن خطأ ارتكب في تسليم الجثة لعائلة أخرى، فتقدموا بشكوى لدى النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، الذي أمر بعد التحقيق، باستخراج جثة العجوز التي دفنت، وهي محل شك من إدارة المستشفى، وتأكد أبناؤها الذين اطلعوا على ملامح وجهها في مصلحة حفظ الجثث، بأنها لوالدتهم، وهو ما أثار غضب العائلة الأولى التي تسلمت بعد ذلك جثة الأم الحقيقية التي بقيت في مصلحة حفظ الجثث، وهدّدوا إدارة المستشفى برفع دعوى قضائية بعد الضرر الذي تسببت فيه مصلحة حفظ الجثث للأهل من دون تنفذ وعيدهم، وعادوا مرة ثانية لإقامة مراسيم الدفن، ولكن هذه المرة من أجل دفن والدتهم الحقيقية، في الوقت الذي قام أهل العجوز الثانية بدفن والدتهم التي دفنت بذلك مرتين وفي نفس المقبرة وسط غضب من خطأ إداري يتكرر وفي كل مرة ترفض إدارة المستشفى عن التعليق عليه.

ب.ع