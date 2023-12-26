خطاب الرئيس حدّد أولويات الجزائر في المرحلة الجديدة

برلمانيو حركة البناء الوطني:

أشاد برلمانيو حركة البناء الوطني بكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الثلاثاء، بما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمام البرلمان المجتمع بغرفتيه بقصر الأمم، من رسائل هامة للجزائريين “حدّدت أولويات الجزائر في المرحلة الجديدة”.

وثمّن برلمانيو الحزب، في بيان لهم، خطاب الرئيس تبون، منوهين برمزية “نزوله كأول مسؤول في البلاد إلى البرلمان لمخاطبة ممثلي الشعب الجزائري”.

كما أشادوا بما حمله هذا الخطاب من “رسائل هامة للجزائريين حدّدت أولويات الجزائر في المرحلة الجديدة، في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد ووضع إقليمي شديد الخطورة”.

كما رحب هؤلاء البرلمانيون بـ”عزم وإرادة رئيس الجمهورية على استكمال مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعميق الحوار الوطني لتعزيز الاصطفاف الوطني المطلوب، اليوم أكثر من أي وقت مضى، وتمتين الجبهة الداخلية وتوحيد الجهد الوطني لحماية مكسب الأمن والسيادة والمضي بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية”.