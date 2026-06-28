خطا السكة الحديدية “بشار -غارا جبيلات” و”الجزائر -تمنراست”: هذا ما أمر به جلاوي

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الأحد 28 جوان، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بمشاريع السكك الحديدية، حيث تم تقديم عدة عروض تقنية حول تقدم الأشغال والدراسات الخاصة بعدد من المشاريع الاستراتيجية قيد الانجاز قبل أن يسدي الوزير جملة من التعليمات، وفقا لما أفادت به الوزارة.

مشروع الخط المنجمي الشرقي

استمع الوزير إلى عرض حول تقدم إنجاز الخط المنجمي الشرقي الرابط بين عنابة – سوق أهراس – تبسة – جبل العنق – بلاد الحدبة، الممتد على مسافة 422 كلم. حيث تم استعراض تقدم الأشغال بمختلف المقاطع، لاسيما عنابة – بوشقوف (54 كلم)، واجتناب مدينتي تبسة – تينوكلة (43 كلم)، ودريعة – وادي الكبريت (30 كلم)، وبوشقوف – عين السنيور (72 كلم)، مع تقييم احترام رزنامة الإنجاز.

وأسدى الوزير عقب ذلك تعليمات بتعبئة إمكانيات بشرية ومادية إضافية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتسريع وتيرة الأشغال، مع التشديد على ضرورة احترام الالتزامات التعاقدية والالتزام الصارم بمعايير الجودة، لضمان تسليم المشروع في الآجال المحددة.

مشروع ربط منطقة توميات بخط السكة الحديدية بشار – تندوف – غارا جبيلات

تابع الوزير عرضاً حول تقدم أشغال ربط محطة توميات بخط السكة الحديدية الرابط بين بشار – تندوف – غارا جبيلات، بالإضافة إلى مشروع إنجاز حلقة مخصصة لشحن وتفريغ خام الحديد بذات المنطقة.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع المؤسسات والهيئات المتدخلة، وتسخير الإمكانيات اللازمة، واتخاذ كافة التدابير الكفيلة باستكمال الأشغال وتسليم المشروع في الآجال المحددة، بالنظر إلى أهميته في دعم النشاط المنجمي واللوجستيكي.

مشروع خط السكة الحديدية الجزائر – تمنراست

وبخصوص متابعة مدى تقدم الدراسات والتحضيرات الخاصة بمشروع خط السكة الحديدية الجزائر – تمنراست، تم استعراض وضعية الدراسات المتعلقة بمقطع ورقلة – المنيعة إلى جانب التحضيرات اللازمة لإطلاق مشروع خط الأغواط – غرداية – المنيعة وكذا المنيعة – عين صالح – تمنراست،

وأكد الوزير على ضرورة تسريع استكمال الدراسات التقنية، واستيفاء جميع الشروط والإجراءات اللازمة لإطلاق المشاريع في أقرب الآجال، مع الحرص على احترام البرنامج الزمني المسطر. بما يساهم في توسيع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وتعزيز الربط بين مختلف مناطق الوطن ودعم النشاط المنجمي.

وعرف الاجتماع حضور الإطارات المركزية للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية وإطاراتها، إلى جانب الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين لكل من المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية، كوسيدار للأشغال العمومية، كوسيدار للمنشآت الفنية، جي سي بي، إنفرافير، إنفراراي، سابطا، أونجوا، سيرو إيست، وإيقوفا، سيرور إضافة إلى مكاتب الدراسات والمتابعة.