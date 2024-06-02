خطة أمنية وقضائية لإحباط التسريبات والغش في “البيام” و”البكالوريا”

خلايا يقظة والفرق الأمنية لمكافحة الجرائم المعلوماتية بالمرصاد

باشرت خلايا “اليقظة والمتابعة “، التي نصبتها وزارة العدل، على مستوى جميع المجالس القضائية المنتشرة عبر كامل ولايات الوطن، عملها من أجل ضمان السير الجيد للامتحانات الرسمية المزمع انطلاقها الاثنين 3 جوان، فيما أسدل الستار على الحملات التحسيسية التي شرعت فيها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية حول نزاهة الامتحانات الرسمية.

وبالمقابل، شرعت فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية، التابعة لمصالح الدرك والشرطة، ابتداء من الأحد في مهمة المراقبة الدقيقة لكل المواقع التي يستغلها الغشاشون لإحباط أي محاولة غش أو تسريب مواضيع باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

ولتأمين سير الامتحانات الرسمية التي ستنطلق 3 جوان الجاري، اتخذت وزارة العدل بالتنسيق مع القطاعات المعنية من مصالح الضبطية القضائية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، جملة من التدابير الاستباقية بهدف الوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات، حيث تم تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس قضائي تحت رئاسة النائب العام وعضوية كل من مدير التربية، رئيس الأمن الولائي، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي.

ومن جهتها، أعطت النيابات العامة للمجالس القضائية تعليمات إلى وكلاء الجمهورية عبر جميع محاكم الوطن، بفرض عقوبات مشددة ضد كل المتورطين في القضايا الماسة بنزاهة هذه الامتحانات، فيما أسدل الستار الأحد 2 جوان على الحملات التحسيسية التوعوية والقانونية التي أطلقتها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية منذ أسبوعين حول مكافحة الجرائم المرتكبة بمناسبة اجتياز الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط والثانوي، لضمان نزاهة الامتحانات الرسمية.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر “الشروق” أن المركز الوطني لمكافحة الجرائم المعلوماتية التابع للدرك الوطني، بالتنسيق مع وزارة التربية جندت كل الإمكانيات البشرية والمادية لتأمين بامتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا من خلال تخصيص فرق “ذكية” في مكافحة الجرائم الإلكترونية، لرصد جميع محاولات الغش المحتملة في هاذين الامتحانين، والحفاظ بكل الطرق على مصداقيتها.

كما وضع جهاز الدرك الوطني جملة من الإجراءات على المستوى الوطني، تهدف إلى ضمان الأمن بمحيط جميع المؤسسات التعليمية، وهذا عن طريق تكثيف دوريات المراقبة، مع تسهيل حركة المرور عبر المحاور المؤدية والمحيطة بمراكز الامتحانات.

ومن جهتهم، فإن محققي مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعين للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وضعوا مخططا أمنيا خاصا بالعالم الافتراضي، يرتكز على تشديد الرقابة على جميع المواقع المحتمل تسريب أسئلة مواضيع امتحانات “البيام” والبكالوريا”، باستعمال تقنيات حديثة تسمح بتحديد هوية المتورطين في ظرف قياسي.

كما أعدت المديرية العامة للأمن الوطني، حسب مصادر “الشروق”، جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية، تحسبا لانطلاق شهادة التعليم المتوسط دورة 2024، الذي ستنطلق الإثنين، حيث ترمي هذه الإجراءات والتدابير الأمنية إلى مرافقة جهود الدولة، لإنجاح هذه الامتحانات عبر 2044 مركز امتحان ضمن قطاع الاختصاص.

كما تم تسخير دوريات راكبة وراجلة تسهر على ضمان الانسيابية المرورية وتسهيل حركة المرور، خاصة عبر الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بمراكز الامتحانات.