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الجزائر

خطة جديدة لخفض أسعار المواد المستوردة

عادل.ف
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خطة جديدة لخفض أسعار المواد المستوردة

 كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن الشروع في إعداد مشاريع مراسيم تنفيذية لتحديد هوامش الربح عن المواد المستوردة ذات الاستهلاك الواسع.

وقال زيتوني، في كلمة له بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، نحن نعمل على إطلاق مقاربة جديدة، تقضي بإعادة توزيع المنتجات والمنتجين عبر فضاءات التوزيع، لتقليل تكاليف النقل التي أحد أسباب ارتفاع المنتجات الاستهلاكية.

وأكد وزير التجارة، على الانتهاء من البرنامج المسطر لفتح فروع “سافكس” في الخارج، حيث سيتم فتح فروع جديدة في دول ساحل العاج ونيجيريا والسنغال والنيجر، ومن ثم الانتقال بعد ذلك إلى أوربا، عبر فضاءات معارض سنوية دائمة، بهدف تثمين المنتج المحلي الموجه إلى التصدير.

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