خطة حكومية مشتركة لمواجهة فيضانات الخريف

الداخلية والري تعتمدان إجراءات استباقية لمنع حدوث أي طارئ

اعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالتنسيق مع وزارة الري، خطة استباقية دقيقة لمواجهة مخاطر أمطار الخريف والفيضانات الناجمة عنها، ترتكز على تحديد النقاط السوداء، وتفعيل آليات اليقظة، والشروع في حملات تنظيف الأودية ومجاري صرف المياه، بما يضمن انسياب التساقطات والحد من الخسائر التي قد تخلفها التقلبات الجوية.

وتؤكد المراسلات التي وجهتها وزارة الداخلية لولاة الجمهورية وكذا وزارة الري إلى داودين التطهير عبر كامل التراب الوطني، والتي اطلعت عليها “الشروق”، منها نموذج لمراسلة وجهها والي بشار والمؤرخة في 13 جويلية تحت رقم 176 إلى رؤساء البلديات وداود ين التطهير، والتي دعا فيها إلى تطبيق التعليمات الاستباقية الخاصة بمواجهة أمطار الخريف والتي جاءت بناء على تعليمات وزارة الداخلية من خلال الشروع الفوري في عمليات التطهير الوقائي لشبكات الصرف الصحي والبالوعات، باعتبارها تشكل خطرا وتتسبب في انسداد القنوات وارتفاع منسوب المياه في المناطق الحضرية.

وفي نفس السياق، شددت التعليمة الوزارية على ضرورة إعداد جرد شامل ودقيق للنقاط السوداء التي تشكل بؤرا للخطر خلال فترات التساقطات، سواء على مستوى الأحياء السكنية أو على مستوى المحاور الطرقية الكبرى، والعمل على معالجتها قبل تزايد كميات الأمطار، ويتطلب ذلك، حسبها، التنسيق المباشر بين مختلف المصالح التقنية على المستوى المحلي، بما في ذلك دواوين التطهير ومصالح البلديات ومديريات الأشغال العمومية، لتفادي أي تهاون قد يضاعف من حجم الأضرار المحتملة.

كما ركزت الخطة الاستباقية على مراقبة وصيانة المنشآت المائية بانتظام، والتأكد من فعاليتها في استيعاب الكميات المتدفقة من مياه الأمطار، إلى جانب متابعة الأشغال الميدانية بشكل دوري من طرف لجان مختصة، وتحرير تقارير دورية ترفع إلى السلطات الوصية، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الجاهزية العملياتية، والتقليل من المخاطر التي طالما شكلت هاجسا للسلطات والمواطنين خلال فصل الخريف.

إلى جانب ذلك، شدّدت المراسلات على أهمية التنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية، قصد إعداد مخططات تدخل محلية مرنة وقابلة للتنفيذ على الفور، بما يتيح التعامل مع مختلف الوضعيات الطارئة، خاصة في المناطق التي سبق أن شهدت كوارث طبيعية ناجمة عن فيضانات وذلك لتفادي أي سيناريو قد يحدث.

وترافق هذه الإجراءات التقنية والميدانية حملة تنظيف شاملة تشمل الأودية، والمجاري المائية، وحواف الطرقات، والقنوات الفرعية، على مستوى بلديات الوطن لتفادي أي انسداد محتمل للقنوات والبالوعات.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تعليمات مباشرة وجهها وزير الري طه دربال لإطاراته خلال اجتماع قبل أسبوع، حيث أمر بمضاعفة الجهود من أجل تقديم خدمة عمومية للمياه ترتقي إلى تطلعات المواطنين.

وشدد دربال على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لتفادي مخاطر الفيضانات، حيث أمر بمواصلة إطلاق حملات واسعة وبكثافة لتنظيف شبكات التطهير عبر مختلف الولايات.