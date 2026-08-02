خطة صيفية شاملة لتأمين الخدمات الطبية في المستشفيات

وزارة الصحة ترفع درجة اليقظة مؤكدة على التنسيق والاستباقية

شددت وزارة الصحة على ضرورة الإشعار المباشر بأي حادث أو عطل أو حالة طوارئ للحفاظ على تواصل دائم مع الإدارة المركزية وتسهيل اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وبهذا الصدد، أصدرت المديرية العامة لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات بوزارة الصحة التعليمة رقم 11 المؤرخة في 29 جويلية 2026، والموجهة إلى مديريات الصحة والسكان ومديري المؤسسات الاستشفائية عبر كافة التراب الوطني، وذلك بناءً على مخرجات اجتماع التنسيق المنعقد بتاريخ 25 جويلية 2026 برئاسة وزير الصحة لمواجهة التحديات الخاصة بالفترة الصيفية.

وتقضي التعليمة بتعزيز آليات التنسيق والاستباقية والإبلاغ الفوري، حيث نصت على رفع تقارير دورية في الآجال المحددة حول العوائق التشغيلية مرفقة بمقترحات الدعم، وإرسال حصيلة أولية فورية توضح طبيعة أي حدث والإجراءات المتخذة والمخاطر المتبقية، وشملت التوجيهات إعادة تفعيل لجنة الطوارئ المكلفة بالمتابعة واقتراح الحلول العملية، ومراعاة خصوصيات كل منطقة، ساحلية، غابية، صحراوية، أو ذات كثافة مرورية، إلى جانب تعزيز الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والتطبيق الصارم لبروتوكول اليقظة الصحية والتصريح الإجباري بالأمراض.

وفي شق التنظيم الطبي والجراحي، شددت الوزارة على ضرورة ملاءمة المداومات الاستعجالية مع التحركات الموسمية للسكان، وتوفير ظروف عمل آمنة للموظفين مع ضمان الجاهزية الدائمة للتجهيزات وسيارات الإسعاف، وأكدت التعليمة على إخضاع كل عملية إجلاء صحي للضوابط القانونية مع تكثيف التفتيش على مستوى الهياكل التي تضمن الخدمة على مدار 24 ساعة، كما تضمنت الخطة تدعيم شبكة طب الأمومة وحديثي الولادة والتنسيق بين المصالح العمومية والخاصة، وتكييف طاقة التكفل بمرضى القصور الكلوي في الولايات الساحلية وتلك التي تشهد إقبالا صيفيا كبيرا، عبر دعم الأطقم وتوفير أجهزة تصفية الدم بشكل كاف، فضلا عن ضمان التوفر الدائم للمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية.

أما على صعيد السلامة والرقمنة، أوجبت التعليمة مراقبة التركيبات الكهربائية ومعدات الإنذار ومكافحة الحرائق، مع الإبلاغ الفوري عن أي عطل في الأجهزة الطبية عبر المنصة الرقمية المخصصة لإصلاحها في أسرع الآجال، كما شددت على مواصلة ربط المؤسسات الصحية بشبكة الألياف البصرية، وتكثيف حملات التوعية والوقاية بالتعاون مع مختلف القطاعات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، داعية جميع المسؤولين إلى أعلى درجات اليقظة والمسؤولية لضمان استمرارية المرفق العام والتكفل الأمثل بالمرضى.