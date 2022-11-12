تنصيب رئيس مدير عام جديد

أشرف وزير النقل، كمال بلجود، السبت، على تنصيب الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، محمد الصالح كواش، وتم بالمناسبة عرض خطة طريق لتسيير مطار الجزائر الدولي والتي سيتم تبنيها لوضع نظام جديد وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.

وعلى هامش حفل التنصيب، أكد الوزير في تصريح صحفي، أن “الدولة أنجزت هياكل ضخمة خاصة بالمطارات، على مستوى كل القطر الوطني، ودعمتها بكل الضروريات”، مشيرا إلى أن “الخلل يبقى في التسيير”.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على جميع المتدخلين والمصالح المتواجدة بالمطار على “أهمية توفير كل الخدمات اللازمة للمواطن والتسيير باحترافية لهذا الهيكل في إطار التنسيق ما بين مختلف المتدخلين ومديرية المؤسسة ومصالح الأمن والجمارك ومصالح الأخرى”.

كما أشار بلجود أنه تم التطرق، خلال حفل التنصيب، لكل المواضيع المتعلقة بتسيير المطار والمعالجة بالتدريج لكل الصعوبات بغية جعل مطار الجزائر من أحسن المطارات العالمية خاصة في النظرة المستقبلية الرامية لجعله مطار محوري بين الدول الأفريقية وبلدان أخرى”.

وستكون أمام المدير الجديد جملة من المهام والتحدّيات وهي توفير الأمن الداخلي وفي محيط المطار عن طريق وضع نظام يسمح بالتحكّم الأمثل في المسائل الأمنية والتنسيق مع كل المصالح المتداخلة، ورفع أداء المؤسسة تجاه المسافرين لاسيما فيما يخص تسليم الأمتعة بعد استكمال كل الإجراءات على مستوى شرطة الحدود، علاوة عن وضع مخطط لإعادة توزيع الموظفين حسب الحاجة ووفق برامج الرحلات بما يسمح بالتغطية المتوازنة والدائمة لأوقات العمل، وتهيئة كافة الظروف لضمان استقبال حسن للمسافرين.

هذا، وتمت إقالة الرئيس المدير العام السابق لمطار هواري بومدين الدولي طاهر علاش شهر جوان المنصرم، ومتابعته في ملفات فساد تتواجد اليوم على طاولة العدالة.