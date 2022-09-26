خطة لاستغلال 3 ملايين هكتار لإنتاج الحبوب

طبقًا لقرار رئيس الجمهورية بإنتاج 9 ملايين طن

أكد الناطق الرسمي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مسعود بن دريدي، الاثنين، أنّ مصالح الوزارة ستقوم في مُقبل الأيام بمرافقة الفلاحين والمنتجين ميدانيًا في إطار استراتيجيتها لموسم 2022 – 2023، القائمة على استغلال ما لا يقلّ عن 3 ملايين هكتار، طبقًا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقائه مع الولاة، لإنتاج 9 ملايين طن من الحبوب.

وقال بن دريدي، لدى نزوله ضيفًا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، إنّ “الاستراتيجية الوزارية تهدف إلى تطوير الشعب الفلاحية خاصة الاستراتيجية منها على غرار شعب البقول الجافة، الزراعات الزيتية والحليب، مع إعطاء الأولوية لشعبة الحبوب، نظرا للكلفة الباهظة التي يستنزفها استيراد هذه المادة”.

وأضاف بن دريدي أن “الوزارة وضعت استراتيجية لتطوير هذه الشعبة على المدى القريب، المتوسط والبعيد، بهدف بلوغ إنتاج يكون في مستوى تطلعات السلطات العليا للبلاد”، لذلك أكد المتدخل على “وجوب تطوير المساحات المسقية خاصة على مستوى الجنوب، فضلاً عن مرافقة الفلاحين والمستثمرين الفلاحيين ميدانيًا من خلال الدعم المقدم لاقتناء العتاد الفلاحي على غرار الجرارات والحاصدات وعتاد الري”.

وأوضح بن دريدي أنّه “بداية من الموسم الفلاحي المقبل، سيتم تطوير عملية سقي المحاصيل بالتنسيق مع جميع المصالح والقطاعات، من أجل بلوغ الأهداف المرجوة والرفع من مردودية الإنتاج”.

من جانب آخر، أشار “ضيف الصباح” إلى أنّ “وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني يولي أهمية كبيرة من أجل وضع خارطة تحدد المناطق المؤهلة التي يمكن استغلالها لتطوير إنتاج الحبوب بأقل كلفة”، كما طالب الناطق الرسمي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، من الفلاحين المساهمة والانخراط في سياسة تطوير إنتاج الحبوب، بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.