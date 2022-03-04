-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل بالبليدة:

“خطة لضمان التموين بالمواد الأساسية.. والبيع باسعار معقولة في رمضان”

إيمان كيموش
  • 115
  • 0
“خطة لضمان التموين بالمواد الأساسية.. والبيع باسعار معقولة في رمضان”

اجتمعت مديرية التجارة بولاية البليدة الخميس، بحضور المتعاملين الاقتصاديين منهم الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل لضبط برنامج السوق الجزائرية بمنطقة المتيجة، والتي ستشهد عملية بيع المنتجات واسعة الاستهلاك خلال الشهر الفضيل باسعار في متناول المواطن البسيط، مع ضمان الوفرة

ووفقا لمراسلة من وزارة التجارة، تلقت “الشروق” نسخة عنها، وطبقا لتعليمات وزارة التجارة وترقية الصادرات لضمان التموين المباشر للمستهلك بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وقصد تدعيم القدرة الشرائية للمواطنين بتوفير المنتجات التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر الفضيل باسعار معقولة، وجهت مديرية التجارة لولاية البليدة نداء لكافة المتعاملين الاقتصاديين بالولاية للمشاركة في الأسواق المنظمة خلال الشهر الفضيل، بنادي الفروسية بالمتيجة بالبليدة.

ويهدف هذا السوق، وفقا لرئيس مكتب الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل بولاية البليدة عثمان العربي إلى توفير المواد الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، حيث تم الاجتماع مع مصالح التجارة بالولاية للاتفاق على كافة تفاصيل العرض، مضيفا “ستكون حاضرين بقوة، وسنسعى لتوفير كافة المنتجات باسعار في متناول المواطن البسيط، حيث لن تكون هنالك أي زيادات وبالعكس ستشهد المواد الاساسية التي سيعرضها المنتجين وفرة غير مسبوقة بأسعار تتناسب وشهر الرحمة”.

مقالات ذات صلة
وزارة الخارجية تنشر بيانات اتصال لفائدة الجالية الجزائرية بأوكرانيا

وزارة الخارجية تنشر بيانات اتصال لفائدة الجالية الجزائرية بأوكرانيا

عودة إصلاح القانون الأساسي للتربية إلى النقطة صفر

عودة إصلاح القانون الأساسي للتربية إلى النقطة صفر

إنتاج الجزائر من النفط سيتجاوز مليون برميل في اليوم شهر أفريل

إنتاج الجزائر من النفط سيتجاوز مليون برميل في اليوم شهر أفريل

الرئيس تبون ينصّب المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية

الرئيس تبون ينصّب المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية

رفض الإفراج عن خليدة تومي

رفض الإفراج عن خليدة تومي

الجزائر تمتنع عن التصويت على قرار يدين روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الجزائر تمتنع عن التصويت على قرار يدين روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد