“خطة لضمان التموين بالمواد الأساسية.. والبيع باسعار معقولة في رمضان”

رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل بالبليدة:

اجتمعت مديرية التجارة بولاية البليدة الخميس، بحضور المتعاملين الاقتصاديين منهم الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل لضبط برنامج السوق الجزائرية بمنطقة المتيجة، والتي ستشهد عملية بيع المنتجات واسعة الاستهلاك خلال الشهر الفضيل باسعار في متناول المواطن البسيط، مع ضمان الوفرة

ووفقا لمراسلة من وزارة التجارة، تلقت “الشروق” نسخة عنها، وطبقا لتعليمات وزارة التجارة وترقية الصادرات لضمان التموين المباشر للمستهلك بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وقصد تدعيم القدرة الشرائية للمواطنين بتوفير المنتجات التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر الفضيل باسعار معقولة، وجهت مديرية التجارة لولاية البليدة نداء لكافة المتعاملين الاقتصاديين بالولاية للمشاركة في الأسواق المنظمة خلال الشهر الفضيل، بنادي الفروسية بالمتيجة بالبليدة.

ويهدف هذا السوق، وفقا لرئيس مكتب الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل بولاية البليدة عثمان العربي إلى توفير المواد الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، حيث تم الاجتماع مع مصالح التجارة بالولاية للاتفاق على كافة تفاصيل العرض، مضيفا “ستكون حاضرين بقوة، وسنسعى لتوفير كافة المنتجات باسعار في متناول المواطن البسيط، حيث لن تكون هنالك أي زيادات وبالعكس ستشهد المواد الاساسية التي سيعرضها المنتجين وفرة غير مسبوقة بأسعار تتناسب وشهر الرحمة”.