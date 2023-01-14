خطة موحدة لحماية العرب من الهيمنة الرقمية العالمية

خاصة ما تعلق بالمحتوى والقرارات.. بوسليماني يرافع من تونس:

أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، السبت من تونس، على أهمية وضع تصور شامل وموحد في إطار تعاون عربيٍ مشترك لمواجهة الهيمنة الرقمية لكبرى الشركات الإعلامية العالمية بهدف حماية مصالح الدول العربية وقيم ومبادئ مجتمعاتها.

وأوضح بوسليماني، في كلمة له خلال الدورة الثانية لمؤتمر الاعلام العربي حول “الهيمنة الرقمية العالمية وسبل مجابهتها عربيا”، المنعقدة يومي الـ13 والـ14 جانفي الجاري بتونس، أن “العالم اليوم يعيش حقبة التحول الرقمي التي فتحت آفاقا جديدة وتحديات كبيرة، أهمها توجه الجمهور العربي إلى المنصات الرقمية وهيمنة شبكات التواصل الاجتماعي على السوق الإعلامية”.

وأضاف في ذات السياق أن “هذه التحديات تفرض علينا اتخاذ خطوات جدية للحد من الأضرار الناجمة عنها من خلال وضع استراتيجية موحدة في التعامل مع هذه الشركات من كل الجوانب، خاصة ما تعلق بالمحتوى الإعلامي واتخاذ قرارات عربية مشتركة وسريعة”.

كما أعرب الوزير عن أمله في أن تشكل مخرجات هذا المؤتمر “لبنة لوضع تصور شامل وموحد لمواجهة الهيمنة الرقمية لكبرى الشركات الإعلامية العالمية في إطار تعاون عربيٍ مشترك وفعال من أجل حماية مصالحنا المشتركة وقيمنا ومبادئنا ومجتمعاتنا العربية”.

وبهذا الخصوص، أبرز بوسليماني أهمية “مراجعة الدول لقوانينها ومن ضمنها قانون حماية البيانات الشخصية، الأمن السيبراني والهوية الرقمية، بالإضافة إلى كل ما يخص التطور التكنولوجي من أنظمة وتشريعات لضمان الحماية الرقمية للجميع”، لافتا إلى أن “تبادل الخبرات والتجارب في مواجهة مخاطر الجرائم السيبرانية ووضع آليات عمل عربية صارمة سيمكن من الحماية اللازمة من أي اختراق للشبكات المحلية وتأمين سلامتها”.

وبالمناسبة، ذكر الوزير أن “الجزائر التي نجحت في تنظيم أول قمة عربية رقمية خلال شهر نوفمبر الماضي، لن تدخر جهدا لإنجاح الجهود المشتركة لمجابهة الهيمنة الرقمية العالمية”، مضيفا أنها “تماشيا مع هذا التوجه، تعمل على استحداث منظومة قانونية ملائمة وإيجاد مؤسسات متخصصة تعنى بضمان أمن البيانات ومصداقية المعلومات وتفعيل دور الإعلام بما فيه الرقمي لاسيما عن طريق التكوين”.

وأشار في ذات الإطار إلى أن “الجرائم المستحدثة في الفضاء السيبراني من شأنها المساس بالأمن القومي إن لم تفعل اليقظة المعلوماتية”، لاسيما في ظل وجود فواعل يمتلكون قدرات لا يجب الاستهانة بها في مجال اختراق أنظمة الحماية.

وفي حديثه عن المؤتمر، نوه وزير الاتصال بـ”الجهود الحثيثة ومساعي جامعة الدول العربية لتوحيد الصف العربي في التعامل مع عمالقة التكنولوجيا ومواجهة الهيمنة الرقمية التي تفرضها هذه الشركات العالمية”، ومثمنا في ذات السياق “جهود اتحاد إذاعات الدول العربية في تنظيم هذا المؤتمر الثاني وحسن اختيار موضوعه”.