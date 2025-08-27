خطة وطنية لتجديد الحافلات وتحسين خدمات النقل البري

ترأس وزير النقل، سعيد سعيود، اجتماعا خصص لمتابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بتجديد حظيرة الحافلات.

وبحسب بيان للوزارة، فإن الاجتماع جرى بحضور الأمين العام للوزارة، رئيس الديوان، المدير العام للحركية واللوجستية، المدير العام للإدارة العامة، الرئيس المدير العام لمجمع النقل البري للمسافرين “ترانستيف”، الرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير مصالح مطار الجزائر، إضافة إلى مدراء النقل وإطارات من الوزارة.

وناقش الاجتماع آليات تجديد حظيرة الحافلات عبر استيراد 10 آلاف حافلة جديدة، إلى جانب إعداد تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور وكيفيات تسليم رخص السياقة.

كما تناول اللقاء مسألة تحميل المسؤولية المدنية للمتسببين في حوادث المرور، وإخضاع السائقين للمراقبة الدورية، مع تكثيف مراكز الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وشهد الاجتماع أيضا طرح مقترحات لتوسيع نطاق المسؤولية في حوادث المرور لتشمل لأول مرة الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها، مدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة.

ومن جانب آخر، تطرق الوزير إلى التحضيرات الجارية لاستقبال معرض التجارة البينية الإفريقية 2025، حيث شدد على أهمية تعبئة كل الفاعلين لضمان تمثيل مشرف للجزائر على المستويين الإفريقي والدولي.

وفي هذا السياق، قدم الرئيس المدير العام لمجمع النقل البري للمسافرين عرضا حول الحافلات المجهزة المخصصة للحدث، مع توضيحات بشأن سنة دخولها الخدمة، نوعيتها، مخطط سيرها وحالتها التقنية. كما جرى استعراض مشروع تطبيق إلكتروني موجه للمشاركين لتسهيل خدمات النقل البري.

ومن جهته، عرض الرئيس المدير العام لمطار الجزائر الإجراءات المتخذة استعدادا للمعرض، من بينها إنشاء رواق خاص بالمشاركين وإطلاق خدمة الإنترنت “ويفي7” داخل المطار، وفق ما ورد في بيان وزارة النقل.