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الجزائر

خطر التسممات الغذائية.. 5 قرارات لديوان الخدمات الجامعية

الشروق أونلاين
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خطر التسممات الغذائية.. 5 قرارات لديوان الخدمات الجامعية

دعا الديوان الوطني للخدمات الجامعية، مديري الإقامات إلى مراقبة المأكولات والمشروبات المقدمة للطلبة داخل النوادي لتفادي خطر التسممات الغذائية.

وأسدى المدير العام للديوان في تعليمة موجهة لمديري الخدمات الجامعية أوامر لمسؤولي الإقامات بضرورة احترام معايير السلامة من حيث الحفظ التخزين والنوعية المطلوب وتطبيق التعليمات التالية:

1- التقيد ببنود الاتفاقية المبرمة في هذا الإطار

2- زيارات تفتيشية لمراقبة نوعية المواد، الأسعار، كيفيات التخزين وكيفيات التحضير.

3- الحرص على النظافة اليومية للنوادي بإشراك طبيبة الإقامة.

4- الابتعاد عن المواد سريعة التلف.

5- تفادي تقديم الوجبات التي تتسبب في التسممات.

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