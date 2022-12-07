خطر الفيضانات والتقلبات الجوية.. الداخلية تنشر حصيلة حملة التطهير

كشف وزارة الداخلية عن حصيلة حملة التطهير المتعلقة بالوقاية من مخاطر الفيضانات والتقلبات الجوي، خلال موسمي الخريف والشتاء.

وجاء في بيان للوزارة “في إطار الاجراءات الاحترازية على المستوى المحلي لمجابهة مخاطر الفيضانات والتقلبات الجوية، باشرت الجماعات المحلية عددا من التدابير العملية قصد تنقية قنوات تصريف المياه”.

هذه الاجراءات تتمثل في “صيانة الاختلالات و الأعطاب على مستوى منشآت وشبكات الصرف الصحي، فضلا عن المبادرة بعمليات تحسيسية باشراك فاعلي المجتمع المدني”.

وحسب ما أكدته الوزارة فقد تم إلى غاية نهاية شهر نوفمبر، تنقية وصيانة 696.751 بالوعة وقناة تصريف مياه الأمطار، 68.5 بالمئة منها متواجدة على حواف الطرقات والشوارع الرئيسية، فيما تتواجد الباقية على مستوى المناطق الأخرى سيما المنخفضة منها والأنفاق.

وسمحت هذه العمليات برفع ما يتجاوز 400 ألف طن من الأتربة والنفايات. كما شملت عملية الوقاية من مخاطر الفيضانات تهيئة وتنقية الوديان ومجاري المياه، لتمس 10 ألاف كلم طولي، من مجاري تقطع الشوارع الرئيسية والمدن والتجمعات السكانية، وأخرى تمر بمقربة الطرقات الوطنية، الولائية والبلدية. يشير المصدر ذاته.

فيما تم احصاء 60.661 تدخلا لإصلاح الاختلالات والأعطاب على مستوى منشآت وشبكات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار. يؤكد البيان.

وبالموازاة، عكفت الجماعات المحلية بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني و سائل الاعلام على تنظيم ما يفوق 28 ألف عملية تحسيسية جوارية حول التدابير الوقائية خلال التقلبات الجوية ومختلف المخاطر المتصلة بها، فضلا على التذكير بالدور المحوري للمواطن في المحافظة على نظافة المحيط.