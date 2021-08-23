خطر اللقاح على الإنجاب.. رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة يوضح

أكد الدكتور كوسة اليامين رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان بسطيف، الإثنين، أن ما يتم تداوله من خطر اللقاح على الانجاب مجرد خرافات.

وأوضح اليامين في حوار لإذاعة سطيف الجهوية أنه لا توجد دراسات علمية تحذر من خطر اللقاح على الانجاب، معتبرا بإن مروجي هذه الاشاعات وغيرها هم الرافضون لاستراتيجية التلقيح.

وأشار المتحدث إلى أن الملقحين ضد الفيروس والذين اصيبوا لم يتأثروا كثيرا، مؤكدا أن اللقاح يقي من خطر دخول الانعاش وحتى المستشفى.

وتابع رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان أنه لم يتم تسجيل أية مضاعفات للذين آخذوا الجرعات سواء الأولى أو الثانية منذ بداية التلقيح.

من جهة أخرى طمأن الدكتور اليامين أن الوضعية حاليا مستقرة وأسرة الكوفيد بالمستشفيات بسطيف شاغرة.