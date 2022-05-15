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جواهر

خطر حزام الأمن على المرأة الحامل.. صدور توضيح رسمي

جواهر الشروق
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خطر حزام الأمن على المرأة الحامل.. صدور توضيح رسمي

تسود فكرة لدى عامة الناس، مفادها أن استعمال النساء الحوامل لحزام الأمان يعرض الجنين للخطر بسبب الضغط الذي يحدثه هذا الأخير على البطن، فما صحة ذلك؟

وللفصل في الأمر، أكدت المندوبية الوطنية للأمن في الطرق عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن مثل هذه الاعتقادات خاطئة ولا أساس لها من الصحة.

وعلى عكس ذلك اعتبرت المندوبية أن حزام الأمان يحمي المرأة الحامل والجنين معا في حالة وقوع اصطدام.

وفي هذا الصدد أوضحت أن ما يجب معرفته هو الطريقة أو الكيفية الصحيحة لوضع حزام الأمان حتى تكون المرأة الحامل سواء كانت سائقة أو راكبة في وضعية مريحة وآمنة في نفس الوقت.

وأشارت إلى أنه  يجب أن يربط الجزء الخاص بالوسط ليكون ممدودا عبر أسفل البطن ومنطقة الحوض وليس عبر منتصفه حتى لا يؤذي الجنين، أما الجزء الخاص بمنطقتي الكتف والصدر فيجب أن يربط أعلى البطن ويمر وسط الصدر.

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