خطر سنة أولى زواج.. التمني وحده لايكفي

تتعرض غالبا سنة أولى زواج إلى مايسمى بحزن الزواج الذي يشبه السقوط من أعلى، حيث يعاني الزوجين من الشعور بالضياع والفراغ والضعف، وعلى الرغم من أنها السنة الأكثر سعادة لهما إلا أن الطلاق قد يحصل خلالها.

هناك أسباب قد تعصف بحلمك مع شريك الحياة منذ البداية فالتمني وحده لايكفي أمام التغيرات الجديدة لكليكما وصعوبة إدارة الصراعات والحدود، لذلك هناك أشياء لابد من اتباعها حتى لاتتلاشى سعادتك الزوجية، حسب موقع هي.

كيف تنجو من السنة أولى زواج؟

اذا وجدت نفسك مكتئبا بعد حفل الزفاف فهذا شعور مشابه لخيبة الأمل التي يعاني منها الكثير من الناس بعد العطلة ،يجب عدم تجاهل هذه الفترة من الاكتئاب فهذا هو وقت تحديد المرحلة الزوجية لبقية حياتكما معا.

ولكي تنجو من خطر هذه السنة بينكما عليك بإجراء محادثة مفتوحة وصادقة مع زوجتك دون إلقاء اللوم على مخاوفك فهي بمثابة كفاح من أجل التكيف مع الزواج.تذكر أنه لايمكنك تغيير هوية الشريك كما لايجب أن تقع في فخ التوقعات الكاذبة التي تفسد علاقتك من خلال ماكنت تشاهده في الأفلام الرومانسية مع ضرورة التحلي بالصبر أثناء التكيف مع أدوارك ومسؤولياتك الجديدة، وفقا لموقع verywellmind.

خبراء يتحدثون عن صعوبة سنة أولى زواج

يقول الدكتور أبراهم ج. تويرسكي في كتابه سنة أولى زواج ،كم هو غريب إنفاق ساعات لاحصر لها في الترتيبات لحفل الزفاف ،بينما يتم إنفاق القليل من الوقت للتحضير للزواج نفسه حيث يحتاج كل زوجين إلى فهم آليات التكيف و التغيير في المراحل الحاسمة الأولى التي تظهر فيها الخلافات عندما يتجذر الزواج مما يتطلب مناقشة صادقة وأخذ الأمر على محمل الجد ومنع التفاقم لأجل حياة سعيدة. حسب موقع amazon.

الإنكماش بعد الزواج

تقول المستشارة وخبيرة المواعدة آناويليا مسون، من الطبيعي أن تشعر بالإنكماش قليلا بعد زفافك، ونوع من الفراغ والضعف يشبه النزول من أعلى والضياع أو مايسمى بحزن الزفاف، وهذا رد فعلي طبيعي قد يستغرق بعض الوقت للتكيف مع هذا الدور المتمثل في كونك زوجا أو زوجة لشخص مدى الحياة، وأن قراراتك لم تعد “أنا “بل أصبحت “نحن”، ومن الطبيعي جدا حصول الجدال والتشاحن في هذه الفترة فالعلاقات الأكثر صحة هي تلك التي يتجادل فيها الزوجان بكيفية معقولة وهذه علامة جيدة تدل على قوة التواصل وحب الإنفتاح على الآخر حتى يشعر كل طرف أنه مسموع ويتوصل إلى حل سريعا. وفقا لموقع hitched.

تبادل الهدايا بين الزوجين يجدد العلاقة العاطفية

أظهرت الأبحاث الاجتماعية والنفسية أن تبادل الهدايا بين الزوجين يقلل من سوء التفاهم وقد تنتهي جميع الخلافات بمجرد تقديم هدية!

فالهدية مهما كان نوعها وثمنها فهي مصدر سعادة خاصة للزوجين معا يجعلهما يشعران بدفئ العلاقة ومد جسور المحبة بينهما لذلك لابد من إعطاء الإهتمام للأشياء التي قد تبدو صغيرة لكنها كبيرة في معناها حتى لاتتحول العلاقة الزوجية إلى روتين بعيدا عن الإهتمام بالمشاعر التي تحتاج إلى تنشيط من فترة لأخرى. وفقا لموقع العرب.

لاتذهبا إلى الفراش دون أن تغفرا لبعضكما البعض

لا أحد يترك سلة المهملات مفتوحة في مطبخه حيث يتكاثر البعوض ،لأنه سيكون من الصعب التخلص من البراغيش ،إنه نفس الشيئ مع أنفسنا في العلاقة ،هناك لحظات تحدثنا فيها كثيرا _مع ذلك لم نتحدث_كفاية حيث كنا نتهجم ونغضب ،فكما نخرج سلة المهملات ذات الرائحة الكريهة ،يجب علينا أن نعتاد على كل ماهو غير خيري حتى لايصبح الجو غير قابل للتنفس،وهذه فكرة حاسمة تحصل بين كثير من الأزواج الشباب مما قد يدفعهم إلى الإنطواء الذي لايناسب علاقة زوجية هي بآنتظار طفل! حسب موقع aleteia.

أشياء عليك القيام بها عندما تتلاشى السعادة الزوجية من حياتك

كل الأزواج يتجادلون ولا يوجد زواج سعيد كل وقت ومثل جميع العلاقات هناك صعود وهبوط لكن عندما تتقاتلان هناك أمور عليك القيام بها:

ـ تعرفوا على بعضكم البعض مرة أخرى.

ـ كونا كريمان مع بعضكم البعض.

ـ قضاء المزيد من الوقت معا.

ـ ممارسة الغفران.

ـ لاتعتبر نفسك ضحية.

ـ التركيز على الإيجابيات.

ـ تمسكوا ببعضكم البعض وتغلبوا على الأوقات العصيبة فالعلاقات تتغير بآستمرار. وفقا لموقع symbic.