خطوات استعجالية بالبنوك لاسترجاع أموال السوق السوداء

رقمنة خدمة المياه والتحضير لاتفاقيات جديدة لتحقيق الشمول المالي

باشرت وزارة المالية والبنوك خطوات استعجالية لرقمنة مختلف التعاملات المالية وتكريس الدفع عبر الانترنت لكافّة الخدمات، تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتكريسا لسياسة الشمول المالي، أي استرجاع كافة الأموال المتواجدة في السوق السوداء.

وتطبيقا لمخطط رقمنة وسائل الدفع وتحسين الخدمات للمواطن، أعلنت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والجزائرية للمياه عن توقيع اتفاقية شراكة للسماح للمواطنين حاملي البطاقة البنكية والذهبية لبريد الجزائر بدفع فاتورة المياه عن طريق الأنترنت دون التنقّل للوكالة.

وأكّد وزير المالية لعزيز فايد أن الاتفاقية الجديدة تهدف إلى تسهيل عملية الدفع بما يخدم المواطن والمؤسسات على حد سواء، وتوثيق التعاملات المالية في الجزائر وفق المعايير الدولية والدفع بالتجارة الالكترونية قدما.

وبلغة الأرقام أحصى الوزير فتح 20 مليون حساب على مستوى البنوك وتوزيع 14 مليون بطاقة بين بنكية، كما ارتفع عدد عمليات الدفع الالكتروني من 65 ألف عمليّة سنة 2016 إلى مليوني عملية السنة الماضية، وارتفاع الدفع عبر الانترنت إلى 9 ملايين عملية، كما تم إحصاء 340 تاجر إلكتروني، وبلغت معاملات التجارة الإلكترونية خلال الثلاثي الأوّل للسنة الجارية 3.7 مليون معاملة إلكترونية بمبلغ 5.7 مليار دينار، موزعة على عدة نشاطات في مختلف القطاعات.

ويكشف الوزير عن الشروع في تسويق عدة منتجات وخدمات بنكية بالتنسيق مع مؤسسات الدفع عبر الخط بُغية تدبير خدمات عصرية، مع الالتزام بتعزيز البنية التحتية للخدمات الرقمية والتحول نحو مجتمع رقمي أكثر مرونة، وضرب مثالا بالاتفاقية الأخيرة بين البنوك وقطاع المياه والتي تهدف إلى توفير خدمة آمنة وفعالة للجزائرية للمياه.

وفي السياق، كشف وزير الري طه دربال أن هذه الاتفاقية تهدف لتسهيل الخدمة العمومية للمياه عبر الوطن، وهي أحد أهم القطاعات التي تحظى باهتمام بالغ، لما لها من علاقة مع السير الحسن ليوميات المواطنين، مضيفا: “ترأسنا لقاء جمع مختلف الإطارات خصص لعصرنة الخدمة العمومية للمياه بما يتماشى مع أوامر رئيس الجمهورية ورقمنة الخدمات والتعاملات والإجراءات الإدارية وتأتي هذه الاتفاقية مواصلة لخطّة عمل الحكومة”.

من جهته كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لزهر لطرش، عن جهود كُبرى تبذلها البنوك لرقمنة مختلف التعاملات تماشيا مع التطوّرات التكنولوجية والعلمية المسجّلة، مع التحضير لعقد اتفاقيات مع عدد من القطاعات لتعميم الدفع الالكتروني وتطوير خدمات الدفع عبر الانترنت، وأيضا لتحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية الشاملة.

وفي هذا السياق، باشرت البنوك حسب لطرش عمليات تقديم البطاقات البنكية وخدمات “إي بنكينغ” دون صعوبات وطرح عدة منتجات بنكية تتناسب مع احتياجات المواطنين ومرافقة المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمستثمرين على التصدير وتكريس الثقافة المالية في أوساط المتعاملين بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهني والثقافة، لتعزيز مفهموم الشمول المالي.

أما مدير الجزائرية للمياه مصطفى رقيق، فكشف عن توفير هذه الخدمة لـ 38 مليون مواطن، يستفيدون من 7.35 مليون متر مكعب من المياه عبر شبكة توزيع كبرى.