خطوات عملاقة وإنجازات كبيرة للمرأة في المهنة العسكرية

أكد أنها أهل للثقة والفخر.. الفريق أول السعيد شنقريحة:

أشاد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالإنجازات التي حققتها ولا تزال تحققها المرأة في المهنة العسكرية، مؤكدا أنها ثمرة جهود متواصلة وحثيثة، أثبتت من خلالها أنها أهل للثقة ومصدر للفخر والاعتزاز.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الموافق للثامن مارس من كل عام، ألقى شنقريحة كلمة، مجددا من خلالها حرصه على تعزيز دورها وترقيته، من خلال توفير كل الظروف المناسبة لها للعمل وخلق الجو الملائم حتى تقدم الإضافة المرجوة منها.

وقال الفريق أول إن الإنجازات التي حققتها، ولا تزال تحققها، المرأة في الجيش الوطني الشعبي، تستوجب منا كل التقدير والتثمين، وهو ما يستلزم منا كقيادة ومسؤولين، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أن نوفر لها كل موجبات التمكين والتميز، ليس فقط من خلال تحسين ظروف عملها وخلق الجو الملائم للرفع من جودة أدائها، بل كذلك من خلال مرافقتها نفسيا ومعنويا وحمايتها من كل ما يمكن أن يكبح إرادة النجاح لديها وتقديم الإضافة المرجوة منها، خدمة للوطن والمواطن، على حد تعبيره.

وأردف رئيس أركان الجيش “إننا، اليوم، نعتز ونفتخر بما يحوزه جيشنا من رصيد بشري نسوي من أعلى المستويات، من أستاذات في الطب ومهندسات ورياضيات النخبة، على غرار فريق القفز المظلي وفريق الرمي للإناث، اللذان ما فتئا يحققان النجاحات تلو النجاحات، وسنشهد بحول الله هذه السنة تخرج دفعة أولى من الطيارين الإناث، بما في ذلك طياري المطاردة والنقل الجوي والحوامات، من المدرسة العليا للطيران بطفراوي، وهو ما سيسهم لا محالة في تدعيم صفوف قواتنا الجوية، حتى تؤدي مهامها النبيلة على الوجه الأكمل والأمثل”.

وقام الفريق أول شنقريحة بتكريم بعض المستخدمات بهدايا رمزية، كما حرص على تشجيعهن على تقديم المزيد من الجهود من أجل تحقيق النجاح في مسارهن المهني.