خطوة أخرى على طريق محاربة الفساد في الجزائر

تنصيب اللجان الفرعية للاستراتيجية الوطنية

نصبت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته اللجان الفرعية الخمس المكلفة بمتابعة تنفيذ غايات استراتيجيتها.

وخلال إشرافها على افتتاح يوم دراسي، الإثنين، خصص لتنصيب هذه اللجان، أبرزت رئيسة السلطة، سليمة مسراتي، أن هذه اللجان الفرعية “تعد حلقة مفصلية وهمزة وصل بين القطاعات والمؤسسات المستهدفة بتنفيذ الاستراتيجية وبين اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الممتدة ما بين 2023-2027”.

ويتعلق الأمر باللجنة الفرعية المكلفة بتعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة، لجنة تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته، اللجنة الفرعية المكلفة بتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي، اللجنة الفرعية المكلفة بدعم دور وقدرات أجهزة الرقابة والقضاء وسلطات انفاذ القانون واللجنة الفرعية المكلفة بتشجيع التعاون الدولي واسترداد الموجودات.

وتتولى هذه اللجان الفرعية – تضيف مسراتي – “متابعة خطط العمل السنوية وتضم أشخاصا ذوي الخبرة فـي المجالات ذات الصلة، فضلا عن إمكانية الاستعانة بالخبرات التقنية اللازمة لأداء مهمتها”.

يذكر أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بصفة رسمية تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبإشراف من الوزير الأول في 15 جويلية الفارط، في حين تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية في 15 جانفي الماضي.

وبالمناسبة، أشارت مسراتي إلى أن “السلطة العليا تسعى بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى انتهاج سبل الرقمنة وتفعيل الإدارة الالكترونية بالنسبة لتسيير وإدارة الاستراتيجية الوطنية، حيث سيتم التشغيل الآلي لأنظمة المتابعة والتقييم للاستراتيجية الوطنية”.

ولأجل ذلك، سيتم خلال هذا اليوم الدراسي، حسب مسراتي “التعريف بمكونات أنظمة المتابعة والتقييم التي سيتم تشغيلها آليا عن قريب، بهدف العمل وفق مناهج علمية حديثة، تسمح بالتحكم في أدوات القياس، وكيفية إنتاج البيانات وتحليلها، وبناء قاعدة معطيات من شأنها التسهيل لمختلف الفاعلين كيفية توحيد المقاصد وتحقيق الأهداف المنشودة من الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”.