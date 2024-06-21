خطوة أرمينية ثمينة تدعم القضية الفلسطينية

أعلنت دولة أرمينيا اليوم الجمعة، اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية المستقلة، منضمة بذلك إلى حشد من دول العالم التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، على حدود 1967.

وفي بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الأرمينية، جاء فيه “وتأكيداً على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين”.

وأضاف ذات المصدر “لقد دأبنا، عبر مختلف المنابر الدولية، على الدعوة إلى تسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية ودعم مبدأ حل الدولتين لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ونحن على قناعة بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة”.

وأعربت أرمينيا عبر ذات البيان، عن رفضها للحرب الظالمة التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين، رافضة في الوقت ذاته “استهداف البنى التحتية المدنية، والعنف ضد السكان المدنيين، واحتجاز المدنيين كرهائن وأسرهم أثناء النزاع المسلح، وتنضم إلى مطالبات المجتمع الدولي بإطلاق سراحهم دون شروط مسبقة”.