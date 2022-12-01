خطوة بخطوة.. هكذا “تخفي” صورتك الشخصية أو منزلك في خرائط غوغل

توفّر خرائط غوغل عبر خدمة “ستريت فيو”، إمكانية اكتشاف الأماكن والشوارع عن طريق صور بانورامية. لكن قد يحدث أن تحتوي هذه الخدمة على صور خاصّة بكم، لا ترغبون في بقائها متاحة على الانترنت، فما العمل في هذه الحالة؟.

لحسن الحظ، هناك إمكانية لإخفاء أي صورة على “غوغل ستريت فيو”. ومن خلال اتباع بضع خطوات بسيطة كالتالي:

1- افتح موقع أو تطبيق “خرائط غوغل”. ثم اكتب في خانة البحث، عنوان المكان الذي يحتوي على الصورة التي ترغب في إخفائها.

2- اضغط على صورة الرجل الأصفر الصغير التي تظهر أسفل الشاشة، من جهة اليمين، مثلما يظهر في الصورة.

3- ستظهر أمامك عدّة نقاط باللون الأزرق، وهي تمثّل الأماكن التي تغطّيها خدمة “ستريت فيو”. وبالمناسبة، هي محدودة في الجزائر، مقارنة بدول أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.

4- عند فتح الصورة التي تحتوي على المشهد التي ترغب في إخفائه، سيكون عليك أن تفتح النافذة التي تظهر في الأعلى من جهة اليسار.

5- بعد ذلك، اضغط على خيار التبليغ عن مشكلة (signaler un problème). ثم أخبر “غوغل” عن الجزء الذي تودّ إخفاءه من الصورة مع توضيح سبب ذلك.

6- بعد عدّة أيام، يفترض أن تكون نتيجة طلبك في حالة قبوله من “غوغل”، مشابهة لما قام به هذا المستخدم مع صورته الشخصية.