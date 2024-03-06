خطوة جديدة في المعاملات التجارية الجزائرية الموريتانية

كشف وزير التجارة، الطيب زيتوني، عن ارتفاع قيمة المبادلات التجارية الجزائرية الموريتانية خلال 11 شهرا من سنة 2023، إلى 414 مليون دولار، بإرتفاعا فاق 82 % مقارنة بسنة 2022 التي سجل خلالها 297 مليون دولار .

و قال الوزير زيتوني، بأن قيمة الصادرات خارج المحروقات نحو موريتانيا، قد بلغت أكثر من 62 مليون دولار في 2023 ، أي بزيادة قدرها 51 % مقارنة بسنة 2022، فيما بلغت الواردات نحو 349 مليون دولار، بإرتفاع فاق 91 % عن نفس الفترة من السنة التي قبلها.

وكشف وزير التجارة الطيب زيتوني، في كلمة له، خلال منتدى رجال الأعمال الجزائري-الموريتاني، في معرض الموقار الدولي في طبعته 12، عن “توجه البلدان نحو تحديد قائمة المنتجات التي ستكون معفية من التعريفات الجمركية من أجل تسهيل المبادلات التجارية”.

وأضاف الوزير “نسعى إلى خلق بعد إقتصادي ليكمل هذا البناء التاريخي بين البلدين و الذي بدأه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من خلال بعث مشاريع ضخمة من شأنها تغيير ملامح الإقتصاد المحلي والوطني”.

وقال “إنه من المهم أن يستعيد موسم الموقار طابعه كموروث تاريخي مشترك جزائري – موريتاني و محافظته على طابعه الأصيل ليبقى بذلك مهرجانا ثقافيا و تجاريا و شعبيا و موعدا سنويا أخويا لتجديد المحبة و الترابط بين شعبي البلدين”.

للإشارة فإن نحو 140 عارضا يشاركون في هذه التظاهرة التجارية والإقتصادية من الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجزائر ومن الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية .