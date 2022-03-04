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رياضة

خطوة جديدة لـ”سونغ” في إطار التحضير لمواجهة “الخضر”

سليم.ع
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خطوة جديدة لـ”سونغ” في إطار التحضير لمواجهة “الخضر”

يواصل المدرب الجديد لمنتخب الكاميرون ريغوبار سونغ مساعيه لتدعيم منتخب الكاميرون، بأفضل العناصر، تحضيرا لمواجهة “الخضر” في المباراة الفاصلة المؤهلة إلى المونديال.

وأكد موقع “أكتو فوت” الكاميروني، أن سونغ تنقل إلى ألمانيا رفقة صامويل إيتو، من أجل الحديث مع والد لاعب ليفربول الإنجليزي، جويل ماتيب، وإقناع الأخير بالعودة لتمثيل المنتخب.

وحسب ذات الموقع، فإن هناك تفاؤل من جانب سونغ وإيتو بإقناع ماتيب بالعودة لتمثيل المنتخب الكاميروني، الذي لعب له آخر مباراة دولية عام 2015، قبل أن يعلن اعتزاله بسبب مشاكله مع المدربين المتعاقبين.

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة منتخب الكاميرون خلال مباراتي الجزائر، عودة مهاجم بايرن ميونخ، إيريك تشوبو موتينغ، الذي كان قد قرر عدم العودة في حالة بقاء المدرب البرتغالي توني كوسينساو .

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