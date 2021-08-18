خطوة جديدة لمحاصرة “السوق الموازية”

إدراج 39 نشاطا في قائمة خدمات التوزيع بالتجزئة المتنقل

أقرت وزارة التجارة وترقية الصادرات إدراج 39 نشاطا تجاريا في قائمة خدمات التوزيع بالتجزئة المتنقل، وهذا في خطوة جديدة للتقليص من السوق الموازية عبر تمكين هذه الفئة من استخراج سجل تجاري وممارسة نشاطها بطريقة عادية.

وحسب بلاغ تلقى المتعاملون الاقتصاديون نسخة عنه، “تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المتعاملين، أنه تم الانتهاء من المصادقة على إدراج 39 نشاطا اقتصاديا جديدا في قائمة خدمات التوزيع بالتجزئة المتنقل”.

ووفقا لذات البلاغ، فإن النشاطات الجديدة تدخل حيزا فرعيا للنشاطات غير القارة المستحدثة قصد امتصاص أكبر عدد من التجار الناشطين في الفضاءات غير النظامية.

ووفقا لذات للمصدر، تندرج هذه الخطوة، ضمن تموين مناطق الظل ودعم وتوفير مناصب الشغل للشباب والاستفادة من امتيازات الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

وبالمقابل، تدعو الوزارة كافة الراغبين في الحصول على رموز هذه النشاطات إلى التقرب من فروع المركز الوطني للسجل التجاري قصد الحصول على سجلات تجارية تسمح بممارستها بطريقة قانونية.