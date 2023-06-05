خطوة جديدة من الهلال السعودي لحسم صفقة ميسي

أفادت تقارير إعلامية، أن نادي الهلال السعودي أرسل وفدا إلى باريس للحصول على توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في أقرب وقت.

وقالت وكالة “فرانس برس” إن النادي أرسل وفدا رفيع المستوى إلى العاصمة الفرنسية، نقلا عن مصدرين في الرياض.

وأضافت أنه من المقرر أن يلتقي الوفد بوالد ميسي ووكيل أعماله، خورخي ميسي، بهدف إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن.

🚨 فابريزيو رومانو: قرار ميسي قريب جداً pic.twitter.com/8q6YOM8077 — أخبار الهلال (@hilalstuff) June 5, 2023

من جهتها أكدت الصحيفة الإسبانية “سبورت”، أن الهلال السعودي سيقدم للنجم الأرجنتيني عرضا لا يرفض.

وحسب تقارير إعلامية فإن المفاوضات بين الهلال وميسي، دخلت مرحلتها الأخيرة، وإذا سارت الأمور على نحو جيد، فإن النادي السعودي سيعلن عن الصفقة قبل نهاية الأسبوع.

معلومات مؤكدة: بخصوص ميسي .. في السعودية يعملون على الملف وكأن ليس لديهم منافس عليه، يتم العمل على العقد وتفاصيل التسويق والاستقبال وكأن وصوله مؤكد. هناك رغبة بأن يكون الإعلان يوم الثلاثاء أو الأربعاء .. بنفس طريقة بنزيما، لا يهتمون بأخبار صحف اسبانيا ويركزون على المفاوضات مع… pic.twitter.com/qOS36PAZ2w — محمد عواد (@mohammedawaad) June 4, 2023

وكان موقع سبورت الإسباني قد ذكر، السبت، أن فريق الهلال يأمل في الإعلان عن توقيع ميسي، الثلاثاء.