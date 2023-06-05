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رياضة

خطوة جديدة من الهلال السعودي لحسم صفقة ميسي

عمر سلامي
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خطوة جديدة من الهلال السعودي لحسم صفقة ميسي
ح.م
ليونيل ميسي

أفادت تقارير إعلامية، أن نادي الهلال السعودي أرسل وفدا إلى باريس للحصول على توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في أقرب وقت.

وقالت وكالة “فرانس برس” إن النادي أرسل وفدا رفيع المستوى إلى العاصمة الفرنسية، نقلا عن مصدرين في الرياض.

وأضافت أنه من المقرر أن يلتقي الوفد بوالد ميسي ووكيل أعماله، خورخي ميسي، بهدف إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن.

من جهتها أكدت الصحيفة الإسبانية “سبورت”، أن الهلال السعودي سيقدم للنجم الأرجنتيني عرضا لا يرفض.

وحسب تقارير إعلامية فإن المفاوضات بين الهلال وميسي، دخلت مرحلتها الأخيرة، وإذا سارت الأمور على نحو جيد، فإن النادي السعودي سيعلن عن الصفقة قبل نهاية الأسبوع.

وكان موقع سبورت الإسباني قد ذكر، السبت، أن فريق الهلال يأمل في الإعلان عن توقيع ميسي، الثلاثاء.

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