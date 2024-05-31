خطوة مهمة في العلاقات الاقتصادية الجزائرية الصينية

أعلن وزير المالية لعزيز فايد، الخميس، عن توجه هيأته الوزارية نحو إطلاق بنك في الصين خلال العام الجاري، تماشيا مع استراتيجية الرئيس تبون والقاضية بفتح فروع بنكية في الخارج لتعزيز الحركة الاقتصادية الجزائرية.

وعلى هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية، قال الوزير فايد “بعد إطلاق بنوك جزائرية في كل من موريتانيا والسينغال، نعمل حاليا على إطلاق بنك آخر في الصين”، مضيفا بأن الدراسات المتعلقة بالبنك الجزائري في ساحل العاج، تسير بخطى ثابتة.

وبخصوص مشروع إطلاق بنك جزائري في فرنسا والذي تم اعتماده مؤخرا من قبل السلطات النقدية الفرنسية، قال فايد “سندشن هذا البنك خلال السنة الجارية، وهذا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من طرف البنك المركزي الأوروبي”، مؤكدا بأن فرع بنك الجزائر الخارجي في فرنسا سيكون له خمس وكالات تجارية في المدن التي تحتضن أكبر عدد من الجالية الجزائرية في فرنسا.