خطوة مهمة في تطوير العلاقة الاقتصادية الجزائرية اللبنانية

نظمت سفارة الجزائر في لبنان أمس الجمعة، ندوة اقتصادية استثمارية، تحت عنوان ” نستثمر معا.. ننتج معا.. نصدر معا”، بهدف تشجيع رجال الأعمال اللبنانيين للاستثمار في الجزائر، خاصة في ظل التسهيلات المقدّمة للاستثمرين في شتى المجالات

ووفق ما نشرته “واج”، فقد حضر هذا اللقاء، وزير الصناعة اللبناني، جورج بوشكيان، ووزير الزراعة، عباس الحاج حسن، والوزير السابق محمد شقير، ورئيس مجلس الأعمال الجزائري- اللبناني، وسام العريس، ورئيس رابطة اللبنانيين المتخرجين من الجامعات والمعاهد الجزائرية، إضافة إلى ممثلي مختلف الهيئات الاقتصادية في لبنان, من متعاملين اقتصاديين ورجال الأعمال ومستثمرين.

وفي كلمة له، استعرض السفير الجزائري في لبنان، رشيد بلباقي، التحديثات والتسهيلات المقدّمة من الحكومة الجزائرية للمستثمرين الأجانب من خلال قانون الإستثمار الجديد، والعقار الصناعي وباقي الامتيازات التي يحتاجها المستثمر الراغب في إقامة مشروع استثماري ناجح.