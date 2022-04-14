“خطوة نادرة” بين سيول وواشنطن تحسّبا لتجربة نووية قد تجريها بيونغ يانغ

اجتمع رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية وون إن-تشول مع قائد قيادة القوات المشتركة الكورية الأمريكية بول لاكاميرا، على متن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس أبراهام لينكولن” التي تبحر في البحر الشرقي.

وقالت وكالة “يونهاب” الرسمية في كوريا الجنوبية، إنّ هذا اللقاء يعدّ “خطوة نادرة” بين البلدين، ويهدف إلى بعث رسالة إلى بيونغ يانغ بشأن وحدة الحليفين.

تابعت الوكالة إنّ هذا الاجتماع الرمزي، جاء ردّا على أعمال استفزازية يتوقع أن تقوم بها كوريا الشمالية.

وذكرت الوكالة في هذا الشأن “احتمال إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات، أو إجراء تجربة نووية في وقت لاحق من هذا الشهر”.

حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” تقترب من كوريا الشمالية

ويوم 12 أفريل، أبحرت حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس أبراهام لينكولن” في المياه الدولية بالبحر الشرقي غربي المحيط الهادئ. فيما يبدو ردّا على التجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية.

وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” في كوريا الجنوبية، فقد أكد المعهد البحري الأمريكي أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تبحر في البحر الشرقي.

وأشارت الوكالة إلى أنّ هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف من قيام بيونغ يانغ بما تعتبره الولايات المتحدة “أعمالا استفزازية”.

وسبق وأن أرسلت الولايات المتحدة في 2017، حاملات طائرات إلى نفس المنطقة، في استعراض غير مسبوق للقوة ضد كوريا الشمالية، يضيف المصدر.

الجيش الأميركي يُدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيًا

ويوم 16 مارس، أدان الجيش الأمريكي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي. ودعا بيونغ يانغ إلى التوقّف عمّا وصفه التصرفات التي تزعزع الاستقرار.

وحسب ما نقلته رويترز، قالت القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي في بيان إنّ “إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا جديدا، من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة”.

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية بأنّ بيونغ يانغ أطلقت قذيفة غير معروفة في عملية فاشلة، حسب المصدر.