خطوة نحو تطبيع علاقتهما.. تركيا تنقل ملف قضية خاشقجي إلى السعودية

طلب المدعي العام في تركيا، الخميس، وقف إجراءات محاكمة قتلة الصحفي جمال خاشقجي، الذي تم اغتياله في قنصلية الرياض بإسطنبول في 2018 ونقل القضية إلى السعودية.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن المدعي العام طالب بوقف المحاكمة ونقل ملف القضية إلى السعودية.

وأشارت إلى أن المحكمة طلبت من وزارة العدل التركية إبداء الرأي بشأن نقل ملف القضية إلى السعودية.

وفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال لقاء تلفزيوني الخميس، أن بلاده اتخذت خطوات مهمة في سبيل تطبيع العلاقات مع السعودية.

ونوه إلى أنه التقى نظيره السعودي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في 22 مارس الجاري، على هامش أعمال الاجتماع الثامن والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وتباحثا الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطبيع العلاقات بين البلدين”.

وفي 5 ديسمبر 2018، أصدر القضاء التركي الجاري، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، على خلفية جريمة قتل خاشقجي.

وعام 2020، أصدرت محكمة سعودية أحكاما بالسجن تتراوح بين 7 أعوام و20 عامًا لثمانية أشخاص متهمين بالقتل.