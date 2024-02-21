خطوة هامة لفائدة مربي الأسماك في الجزائر

أعلنت وزارة الصيد البحري وتربية المائيات، عن تنظيم مسابقة لاختيار عدد من أصحاب المزارع للمشاركة في معسكر تدريبي باليونان، وكذلك مرافقتهم فنياً بعد التدريب في سبيل تحسين مردودية مشاريعهم.

وفي بيان صادر عن الوزارة المعنية، فان هذه الخطوة تأتي في إطار دعم ومرافقة صغار المنتجين في مجال تربية المائيات، حيث تسعى الجزائر منذ لسنوات الأربعة الأخيرة، إلى رفع الانتاج الوطني من الأسماك، ما دفعها إلى تسطير برنامج هام يتضمن تربية المائيات في المياه المالحة والعذبة.

واشترطت الوزارة على الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة، أن يكون المترشح متحصلاً على ترخيص لإنشاء مؤسسة لتربية المائيات واستغلالها، وأن يكون مزاولاً لنشاط تربية المائيات (البحرية أو في المياه العذبة)، وإتقان اللغة الإنجليزية، وأن تكون القدرة الإنتاجية للمزرعة أقل من 500 طن /سنويا، إافة إلى القدرة على السفر (جواز السفر ساري المفعول، التفرغ للسفر) إلى اليونان لحضور فترة التدريب من 10 إلى 22 جوان 2024 في حال الفوز.