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خطورة التخدير الموضعي على الملقحين ضد كورونا: مختص في جراحة الفم يرد

الشروق أونلاين
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خطورة التخدير الموضعي على الملقحين ضد كورونا: مختص في جراحة الفم يرد

أكد الدكتور مراد بوربيع طبيب أسنان مختص في أمراض وجراحة الفم، أنه لا توجد أي علاقة بين كورونا والتخدير الموضعي الذي يقوم به أطباء الأسنان على المرضى.

ونفى الدكتور خلال حديثه لإذاعة سطيف، الأحد، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول خطر التخدير الموضعي على الملقحين ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن هذه المعلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضح أن التخدير الموضعي لا يعقِّد حالة المصابين بكورونا، مشيرا إلى أن فعاليته تزول بعد 4 ساعات من حقنه.

وأضاف أن نشريات علب اللقاح والبحوث المكتبية التي أجريناها تثبت وتؤكد عدم خطورة التخدير الموضعي على المرضى أو الملقحين ضد فيروس كورونا.

ونصح ضيف الإذاعة مرضى الأسنان بعدم علاج أسنانهم بعيادات طب وجراحة الأسنان (إلا الحالات المستعجلة) خلال هذه المرحلة وتأجيله الى ما بعد استقرار الوضعية الوبائية وتحسنها لتفادي العدوى داخل العيادات.

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