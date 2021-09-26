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رياضة

خطيبة محرز تُنفق 26 مليونا على “كانيش”!

علي بهلولي
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خطيبة محرز تُنفق 26 مليونا على “كانيش”!

تربّت عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد خطيبة نجم كرة القدم الجزائرية والعالمية رياض محرز، على نمط عيش غربي خالص.

وتفتخر تايلور وارد بِأنها تُدلّل الكلاب، وترصد ميزانية مُحترمة لِتربيتها والاعتناء بها.

وقالت خطيبة محرز إنها أنفقت مبلغ 1400 جنيه إسترليني (نحو 26 مليون سنتيم)، لِشراء كلب “بينز” (كانيش بِالعامّية الجزائرية)، وَوِجَارٍ (مأوى الكلب)، بل حتى الصّحن المُخصّص للطعام!

وأضافت خطيبة محرز في أحدث ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، تقول إنها اقتنت في تاريخ سابق خزانة لِكلبها. مُشيرة إلى أنها تنتقي أغلى وأفخر الملابس لِهذا الحيوان المُدلّل!

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