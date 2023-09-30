خطيبته توفيت في حريق قاعة الحفلات.. عراقي يروي تفاصيل آخر اللحظات (فيديو)

كشف شاب عراقي تفاصيل اللحظات الأخيرة لوفاة خطيبته في حريق قاعة الحفلات الذي تسبب في مأساة إنسانية كان ضحاياها بالمئات.

وروى الشاب العراقي ستيفن، لقناة العربية، بمرارة وحرقة المكلومين، النهاية المأساوية لخطيبته مريم، التي قضت بعدما التهمت النار المكان حينما كانت تحتفل بصديقتها.

وعن آخر اللحظات قال الشاب، إن خطيبته الراحلة أرسلت له قبل موتها بدقائق، رسالة عبرت فيها أنها تحبه من أعماق قلبها، ثم بعدها اتصلت وهي تصرخ منهارة.

وقال ستيفن: “كل ما سمعته منها أنها ستموت وأن النار في كل مكان وأيضا قالت دير بالك على روحك”.

وحينما حاول الدخول لإنقاذها، لم يستطع من شدة التدافع وهول الكارثة.

وأضاف وهو وحيد يحتضن صورها مرتدياً خاتمها، أنه بات يزور قبرها كل يوم، ويبحث عنها بالطرقات بين وجوه الناس، وينادي اسمها علها تجيب.

كذلك أكد أن الشابة التي كانت تحضّر لعرسها المفترض خلال أسابيع، قضت دون أن تلمسها النار، بل قضت وحيدة إلى جانب هاتفها اختناقاً.

ومنذ يومين أعلنت صحف عراقية عن نجاة كل من العروس حنين والعريس ريفان، لكن مقاطع مصورة وثقت لحظة انهيارهما بسبب مقتل أفراد من عائلتيهما.

وتداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو كانت قد نشرته قناة السومرية نيوز، أظهر حال العروسين خلال تشييع ضحايا حفل زفافهما، الأربعاء، والذي حضره المئات في العراق نظرا لهول الفاجعة.

وبدا ريفان منهاراً، باكياً فيما تمر من أمامه توابيت الضحايا، بينما ظهرت فتاة، قيل إنها العروس المفجوعة حنين، ترتمي باكية فوق أحد التوابيت.

وفي قهر بعد الكارثة وصدمة لا توصف، توفيت والدة وشقيق عروس نينوى، حنين، الخميس، متأثرين بإصابتهما في الحادثة.

فقد أفاد مصدر طبي لوسائل إعلام محلية بأن والدة وشقيق العروس توفيا داخل مستشفى في الموصل نتيجة الحروق الشديدة التي أصابتهما.

وأسفر الحريق الذي نشب بقاعة الحفلات، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، عن مئات القتلى والجرحى من المدعوين لحفل زفاف.

ودفعت تلك الكارثة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إعلان الحداد العام ثلاثة أيام في أنحاء العراق، في حين استبعدت التحقيقات الأولية وجود شبهة جنائية، إلا أن السلطات أوقف 14 شخصاً بينهم مالك القاعة.

فيما شيعت نينوى الضحايا في جنازة مهيبة شارك فيها المئات من أهالي القتلى.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد لقي 100 شخص من المحتفلين مصرعهم، وأصيب 150 آخرين نتيجة اشتعال النار في قاعة الحفلات التي كان يقام فيها الزفاف في مدينة الحمدانية في الموصل، وفقا لدائرة الصحة في محافظة نينوى.

وقالت الدائرة لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إن الحصيلة الأولية لضحايا العرس وصلت إلى مئة شخص، فيما أعلن الهلال الأحمر العراقي، صباح الأربعاء، أن عدد الضحايا والمصابين يتجاوز الـ 450 شخصًا.

وأضافت التقارير عن شهود عيان قولهم إن الحريق اندلع بعد استخدام عدد من المدعوين ألعابا نارية داخل قاعة الزفاف.

وأكدت وزارة الداخلية العراقية أن وزيرها، عبد الأمير الشمري، انتقل إلى الموصل على وجه السرعة للإشراف على عمليات الإنقاذ.

وأظهرت لقطات منشورة على مواقع التواصل العراقي، لم يتم التحقق من صحتها، ما يبدو وكأنه لحظة اندلاع النار في القاعة، حيث تسبب في انهيار السقف وتساقط اللهب على الحاضرين.

وقال الشمري، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، واع، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في حادث حريق الحمدانية بمحافظة نينوى.

وأضاف للوكالة أنه “توجه إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية”.

وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان إن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحريق، كما قال المجلس إن السوداني .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً بمحافظ نينوى، للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى، ويوجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث المؤسف”.